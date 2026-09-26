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Stare de calamitate în Bangkok: inundațiile au afectat peste 84.000 de oameni în Thailanda

Data actualizării: Data publicării:
INUNDATII THAILANDA
sursa foto: Facebook/ Westernpacificweather.com
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Autoritățile din Bangkok au declarat, sâmbătă, stare de dezastru în toate cele 50 de districte ale capitalei thailandeze. Ploile torențiale au inundat străzile și au obligat o parte dintre locuitori să își evacueze locuințele, potrivit News.ro, care citează AFP.

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Ploile au căzut neîntrerupt de joi după-amiază până sâmbătă dimineață. Apa acumulată în principalele canale din Bangkok a depășit 20 de centimetri, au transmis sâmbătă autoritățile thailandeze.

Inundațiile s-au extins în tot orașul, mai ales în zonele centrale și estice. Drumurile au fost blocate, iar traficul a fost paralizat.

Până sâmbătă, peste 84.000 de persoane din 21 de provincii ale ţării au fost afectate de inundaţii, în special în regiunea centrală. Autorităţile au transmis mesaje de avertizare de urgenţă prin sistemul de alertare locuitorilor din zonele afectate, potrivit Guvernului.

Departamentul Meteorologic al Thailandei a avertizat că ploile abundente vor continua în cea mai mare parte a ţării până duminică, pe fondul unui sistem puternic de joasă presiune deasupra regiunii centrale şi al intensificării musonului de sud-vest.

Editor : A.P.

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