Starea de urgență a fost instituită în Crimeea ocupată

Autoritățile din Republica Crimeea și din orașul Sevastopol au decis să declare stare de urgență pentru rezolvarea unor probleme economice, a anunțat vineri guvernatorul regional, Serghei Aksionov. "Împreună cu guvernatorul orașului Sevastopol, Mihail Vladimirovici Razvojaev, a fost luată decizia de a semna decretele privind introducerea, în Republica Crimeea și în orașul Sevastopol, a regimului de stare de urgență cu caracter regional. Decizia a fost luată în primul rând pentru reglementarea unor chestiuni de natură economică", se arată în mesajul publicat pe canalul său de Telegram.

Decizia a fost luată pentru a reglementa aspectele economice și pentru a asigura subzistența populației, relatează UNN.

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Potrivit lui Aksionov, decretele respective au fost semnate împreună cu „guvernatorul” Sevastopolului ocupat, numit de Rusia, Mihail Razvojaiev.

„S-a luat decizia de a semna decrete privind instituirea stării de urgență regională în Crimeea și în orașul Sevastopol”, a declarat acesta.

„Decizia a fost luată în primul rând pentru a eficientiza aspectele de natură economică. Regimul juridic al stării de urgență permite rezolvarea cât mai rapidă a sarcinilor legate de organizarea funcționării stabile a tuturor sferelor de care depinde susținerea vieții populației”, a menționat Aksionov.

Podul Crimeii, care leagă Rusia continentală de peninsula anexată, a fost închis timp de șase ore în noaptea de joi spre vineri, din cauza unui atac cu drone ucrainene. După reluarea traficului, la intrările pe pod s-au format cozi uriașe, aproape 3.000 de mașini așteptând să treacă de controalele manuale, potrivit siteului rusesc independent Meduza.

Ambuteiaje pe Podul Crimeii

Ambuteiajele la trecerea peste Podul Crimeei, cunoscut și ca Podul Kerci, au atins săptămâna aceasta un număr record de 2.800 de autoturisme. Sunt întârzieri şi de peste cinci ore la traversare din cauza atacurilor intense ale Ucrainei din ultimele săptămâni.

Conform informaţiilor de pe Telegram ale companiei care operează podul, "la coadă la punctul de control din Taman se află 1.000 de vehicule. Timpul de aşteptare este de peste trei ore. La coada de la punctul de control din Kerci se află 2.800 de vehicule. Timpul de aşteptare este de aproape cinci ore". De ambele părţi ale podului s-au format cozi de câţiva kilometri lungime.

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Blocajul a început să se agraveze joi seara, când mulţi turişti au încercat să traverseze podul în ambele sensuri. Coada de vehicule care încercau să plece din peninsula era aproape de două ori mai lungă decât coada celor care încercau să intre.

Este cel mai mare ambuteiaj de până acum din acest an, după recordul înregistrat joi, când peste 1.000 de vehicule au fost nevoite să aştepte mai mult de trei ore pentru a traversa podul.

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Probleme cu alimentarea cu energie electrică

În ultimele zile, în Sevastopol au existat probleme la alimentarea cu energie electrică, în urma loviturilor ucrainene. De la sfârșitul lunii mai, în Crimeea continuă o criză a carburanților, iar vânzarea de combustibil a fost oprită. Din cauza problemelor de securitate, autoritățile din Crimeea au suspendat, până la sfârșitul verii, primirea copiilor în tabere. Peninsula este un loc popular printre ruşi pentru taberele de copii.

Guvernatorul orașului, Mihail Razvojaiev, numit de Kremlin, a declarat joi că au fost introduse restricții pe întreg teritoriul orașului și a îndemnat locuitorii să reducă consumul de energie electrică. Comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi, a afirmat că Kievul a atacat de șapte ori substația principală de energie electrică din Sevastopol în primele ore ale zilei de miercuri.

Rusia a anexat Crimeea în 2014, o mișcare condamnată pe scară largă de comunitatea internațională, după ce protestele de la Maidan l-au înlăturat de la putere pe președintele ucrainean de atunci, pro-Kremlin, Viktor Ianukovici. Orașul portuar Sevastopol a găzduit, de-a lungul istoriei, cartierul general al Flotei Ruse din Marea Neagră.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat cu ambiție că dorește să recâștige controlul asupra Crimeii atunci când a fost ales în 2019 – un mesaj care a devenit tot mai puternic de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din 2022.

Editor : M.C