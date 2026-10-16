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„Starlink este cu adevărat indispensabil pentru Ucraina”. UE nu îl poate înlocui pe termen scurt, susține Kaja Kallas

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E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Foto: Profimedia Images
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Uniunea Europeană nu are capacitatea de a înlocui Starlink pe termen scurt, a declarat vineri şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, după ce Ucraina s-a plâns de restricţii asupra serviciului de sateliţi, gestionat de compania SpaceX a multimiliardarului american Elon Musk, care este crucial pentru armata ucraineană, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Starlink este cu adevărat indispensabil pentru Ucraina şi, din păcate, Europa nu poate înlocui această capacitate pe termen scurt”, a declarat Kallas la un summit european de la Bruxelles.

„De aceea, avem astăzi o discuţie şi despre pregătirea în materie de apărare” pentru a încerca să recuperăm decalajul UE, a adăugat ea.

În ultimele zile, Kievul a deplâns faptul că nu a fost avertizat de aliaţii săi cu privire la atacurile iminente ale Rusiei, după o încetinire a serviciului de sateliţi Starlink.

Constelaţia de sateliţi SpaceX include Starshield - destinat utilizării militare şi folosit de Ucraina pentru comunicaţii cu liniile frontului şi operaţiunile de apărare - şi Starlink, limitat la uz civil.

Elon Musk a afirmat ca orice încetinire a reţelei militare Starshield din Ucraina se datorează guvernului american, nu companiei sale.

Operaţiunile Starshield au fost reluate a doua zi, potrivit unei surse din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării.

La summitul european de vineri, premierul olandez Rob Jetten a subliniat contactul regulat dintre europeni şi americani „în ceea ce priveşte importanţa unei bune conectivităţi în Ucraina”.

„Din fericire, aceasta a fost restabilită. Vedem că ucrainenii beneficiază de aceasta. Ieri, am discutat şi cu preşedintele francez despre cum noi, europenii, am putea oferi mai multe servicii de acest fel”, a declarat oficialul olandez.

„Va dura timp până vom dispune de aceleaşi capacităţi” ca americanii, a recunoscut prim-ministrul leton Andris Kulbergs.

„Avem unele, dar nu suficiente. Aşadar, aceasta este o problemă strategică pe care trebuie să o discutăm astăzi”, a spus el înainte de a se întâlni cu omologii săi europeni.

Uniunea Europeană dispune, cu compania franceză Eutelsat, de o reţea de sateliţi, însă în număr mult mai mic decât Starlink.

Editor : C.L.B.

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