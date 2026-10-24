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Starlink revine la viteză maximă pentru Armata ucraineană. Ce s-a schimbat după criticile lui Zelenski și negocierile cu SUA

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Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
Rețeaua Starlink. Foto: Profimedia
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Ministerul Apărării din Ucraina a confirmat sâmbătă că serviciul militar Starlink folosit de armată funcţionează din nou la viteze de peste 160 km/h, după ce vineri preşedintele Volodimir Zelenski îşi exprimase regretul că restricţiile erau încă în vigoare în pofida declaraţiilor Casei Albe, informează EFE, citată de Agerpres.

În dimineaţa zilei de 24 octombrie, forţele de apărare ale Ucrainei şi specialiştii Ministerului Apărării au constatat că Starlink/Starshield a început să funcţioneze la o viteză de peste 161 km/h, au declarat surse din minister pentru agenţia Ukrinform şi ziarul Ukrainska Pravda.

Armata ucraineană continuă să monitorizeze şi să testeze la viteze mai mari, determinând limitele superioare şi stabilind până la ce punct conexiunea a fost cu adevărat restabilită”, au declarat oficialii.

Vineri, preşedintele Zelenski şi-a exprimat regretul într-un discurs la Hudson Institute că limitele de viteză apărute brusc, fără o comunicare prealabilă, continuă să afecteze operaţiunile Armatei ucrainene.

Viteza nu a fost restabilită”, a afirmat el şi a subliniat că lucrurile au devenit mai grele (pentru Ucraina), în parte din cauza politicilor şi limitelor de viteză ale Starlink şi Starshield”, criticând totodată că SUA întârzie şi în livrarea interceptorilor pentru care se angajase deja, necesari pentru ca Kievul să poată face faţă rachetelor balistice ruseşti.

Limitările de viteză care au dus brusc la pierderea conexiunii echipamentelor conectate la Starshield când se depăşea viteza de 100 de mile/oră, reducând eficienţa dronelor ucrainene, au apărut în mijlocul tensiunilor dintre Ucraina şi SUA fără ca iniţial să se ştie dacă era o problemă tehnică sau o decizie deliberată.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că directorul executiv al SpaceX, miliardarul Elon Musk, a restabilit funcţiile complete ale serviciului militar Starlink, deşi nu a vrut să confirme dacă i-a cerut personal acest lucru.

Adevărul este că, fie că am sunat eu, fie că a sunat altcineva, nu contează. La urma urmei, important e că el le-a restabilit”, a adăugat preşedintele american referindu-se la informaţiile prezentate joi de ziarul The Wall Street Journal.

Apelul a avut loc după ce acelaşi ziar a susţinut că Elon Musk a ordonat încetinirea serviciului, în mijlocul unor versiuni contradictorii între SpaceX şi Casa Albă cu privire la faptul dacă magnatul a acţionat pe cont propriu sau la cererea administraţiei.

După ce în ultimele săptămâni tonul acuzaţiilor reciproce dintre Kiev şi Washington a crescut, preşedintele Zelenski a reuşit să relanseze calea diplomatică cu o propunere pe care a transmis-o marţi unuia dintre emisarii preşedintelui Trump pentru conflict, Steve Witkoff, care a dus-o apoi la Moscova.

A urmat vineri un schimb de prizonieri de ambele părţi şi anunţul că se va declara un armistiţiu parţial pentru a permite evacuarea oraşului ucrainean Oleşki, ocupat de ruşi, înainte ca luna viitoare să fie reluate discuţiile trilaterale de pace mediate de SUA.

Editor : Ș.R.

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