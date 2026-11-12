Starlink se confruntă din nou cu restricții în Ucraina, ceea ce îngreunează interceptarea dronelor rusești, anunță Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că restricțiile de viteză asupra Starshield, versiunea militară a serviciului de sateliți Starlink al SpaceX, au fost reintroduse, afectând capacitatea Ucrainei de a intercepta dronele rusești și permițând unor atacuri să treacă neobservate.

Unităţile militare ucrainene au înregistrat, timp de câteva zile, perturbări semnificative ale serviciului Starshield, fapt care a afectat întreaga linie a frontului, precum şi părţile din ţară aflate sub ocupaţie rusă, a spus Zelenski într-o postare pe X.

Received briefings from Minister of Defense of Ukraine Yevhenii Khmara and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi. Unfortunately, our units have been recording significant disruptions to Starshield’s operations over the territory of Ukraine for several days now – along the entire front line and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Specifically, systematic speed restrictions are being imposed on Starshield, limiting it to 161 kilometers per hour (100 miles per hour). The Ukrainian military have already investigated the circumstances, and these are not random errors but systematic speed restrictions. For us, this primarily means a significant complication in intercepting Russian jet-powered drones. Unfortunately, there have already been strikes that got through because our interception systems cannot reach sufficient speeds and are unable to intercept in time. Unfortunately, this is helping the Russians kill more Ukrainians and carry out more accurate strikes against Ukraine. We are trying to establish all the circumstances with the American side. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026

Zelenski a precizat că restricţii sistematice limitează viteza la care poate fi utilizat sistemul Starshield, plafonând-o la 161 km/h. Starshield este versiunea militară a serviciului de comunicaţii prin satelit Starlink, deţinut de SpaceX.



Ca urmare a acestor restricţii, interceptoarele ucrainene nu au putut atinge o viteză suficientă pentru a doborî ţintele ruseşti, ceea ce a dus deja la unele lovituri reuşite ale inamicului, a spus Zelenski.



„Acest lucru îi ajută pe ruşi să ucidă mai mulţi ucraineni şi să efectueze atacuri mai precise asupra Ucrainei”, a afirmat Zelenski. El a adăugat că Ucraina încearcă să clarifice motivele acestor restricţii în discuţiile cu partea americană.