Live TV

Starmer îi confirmă lui Trump: „Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată arme nucleare.” Ce au discutat cei doi lideri

Data publicării:
ODAmaD00NDAmaGFzaD01NjUyNDcwZDUyNWUwNzBlMDdiOGQ3YjI2MGQ3OTg3MQ==.thumb
Foto: Shutterstock

Iranul nu trebuie să poată să dezvolte „niciodată” arme nucleare, a fost ideea subliniată de premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele american Donald Trump în cursul unei discuţii telefonice purtate în noaptea de marţi spre miercuri, a declarat un purtător de cuvânt al executivului britanic, citat de EFE, potrivit Agerpres. 

Dosarul iranian a fost doar una din temele abordate de către cei doi lideri, a indicat purtătorul de cuvânt citat, adăugând că Keir Starmer şi Donald Trump au discutat de asemenea despre Ucraina şi negocierile în curs de la Geneva, unde delegaţiile ucraineană, rusă şi americană caută să ajungă la o soluţie negociată la conflictul declanşat de Rusia în această ţară, precum şi despre situaţia din Fâşia Gaza şi pacea în Orientul Mijlociu.

Premierul britanic a condamnat încă o dată „atacurile brutale” ale armatei preşedintelui rus Vladimir Putin împotriva civililor nevinovaţi din Ucraina şi necesitatea obţinerii unei „păci juste şi durabile”.

Referitor la situaţia din Fâşia Gaza, Keir Starmer a subliniat importanţa asigurării unui acces mai mare la ajutorul umanitar pentru palestinienii din enclavă. De asemenea, premierul britanic şi-a exprimat sprijinul pentru eforturile în curs de implementare a planului de pace condus de SUA, a adăugat purtătorul de cuvânt menţionat.

„Ambii lideri şi-au reafirmat angajamentul comun de a promova stabilitatea şi pacea în Orientul Mijlociu”, a declarat aceeaşi sursă, adăugând că Starmer şi Trump au abordat stadiul discuţiilor în curs dintre Statele Unite şi Iran la Geneva privind programul nuclear iranian.

„Ambii au fost de acord că Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată o armă nucleară şi au reiterat necesitatea unei colaborări strânse între aliaţi şi parteneri pentru a îmbunătăţi securitatea regională”, a precizat purtătorul de cuvânt al instituţiei de pe Downing Street.

Iranul şi SUA au purtat marţi negocieri la Geneva, la care nu au discutat direct, ci prin intermediul sultanatului Oman, pentru a ajunge la un acord privind programul nuclear iranian.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Air Force One
Avioanele Air Force One renunță la culorile legendare din era Kennedy, adoptând un design dorit de Trump. Va fi și o dungă aurie
cover story cristina cileacu
Concluzii Munchen 2026: De ce Europa nu mai poate conta exclusiv pe garanția de securitate a SUA
Pope Leo XIV leads Jubilee Mass for missionaries and migrants in St. Peter's Square
Papa Leon refuză invitația lui Trump de a participa la Consiliul pentru Pace. Motivul invocat
donald trump
Canada ia măsuri de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de SUA. „Nu ne mai permitem să ne bazăm pe alții”
Switzerland Davos Trump
Când pleacă Nicușor Dan spre SUA, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Președintele ar putea scăpa de efectele ninsorii
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - METEO - ZAPADA - 26 NOI 2023
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine...
om traverseaza strada acoperita de zapada mare, ninge
Alerte de viscol și ninsori în București și alte 25 județe: Strat de...
putin bucuresti
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din...
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
București, sub nămeți. Ninsori abundente și sute de apeluri de...
Ultimele știri
Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%”
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. „Trebuie să fiu îngrijorată”
Ce amenzi riști dacă nu cureți zăpada de pe trotuarul din fața blocului. Sancțiuni pentru locatarii care o mută pe carosabil
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu femeia agresată de socrul lui Călin Georgescu la o petrecere. Motivul pentru care a fost...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Simona Halep, martoră la drama unei sportive de top! Cine e bărbatul lângă care a apărut la Dubai. FOTO
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Misterioasa Penelope Cruz, despre rolul din „The Bride!”. Cum o vede regizoarea Maggie Gyllenhaal: „Cu...
UTV
Dosar de șantaj și percheziții în scandalul Bostanică-Beregoi.