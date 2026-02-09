Starmer nu intenţionează să demisioneze în urma scandalului Epstein-Mandelson şi „se concentrează asupra activităţii sale”

Live TV

Keir Starmer.

Premierul britanic Keir Starmer, asupra căruia există presiuni tot mai mari în urma demisiei a doi dintre apropiaţii săi în urma scandalului Epstein-Mandelson, nu intemţionează să demisioneze în acest stadiu şi „se concentrează asupra activităţii sale”, anunţă luni un purtător de cuvânt al Downing Street, relatează AFP.

Întrebat luni dacă Keir Starmer ar putea să demisioneze luni, purtătorul de cuvânt a răspuns că „nu”.

El a adăugat că liderul laburist a fost „optimist şi încrezător” într-o intervenţie în faţa echipei sale, luni dimineaţa.

Keir Starmer urmează să se exprime luni seara în faţa membrilor grupului parlamentar laburist.

Unii dintre deputaţii laburişti s-au alăturat opoziţiei conservatoare care-i cere să demisioneze, notează AFP, citată de News.ro.

