Live TV

Starmer promite că Marea Britanie nu va repeta „greșelile din Irak” în criza Iranului: „Nu credem în schimbarea de regim din aer”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-17T224302.527
Premierul britanic Keir Starmer. Foto. Reuters

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că guvernul de la Londra nu va repeta „greșelile din Irak”, într-un moment de escaladare militară în Orientul Mijlociu și de presiune crescută din partea Washingtonului pentru sprijin operațional. Șeful executivului britanic a subliniat că orice decizie privind implicarea Regatului Unit va fi luată pe „o bază legală” și în cadrul unui „plan viabil, bine gândit”, sugerând că nu consideră suficiente justificările inițiale ale loviturilor americane și israeliene asupra Iranului, scrie The Guardian.

Sprijinul acordat de fostul premier britanic Tony Blair invaziei americane în Irak, în 2003, a planat mult timp ca o umbră asupra Partidului Laburist. A fost prezent în 2013, când Ed Miliband, lider al opoziției la acea vreme, a votat pentru blocarea unei intervenții militare britanice împotriva regimului sirian. Și a revenit luni, când Keir Starmer i-a asigurat pe deputați că guvernul își amintește „greșelile din Irak” și va acționa întotdeauna pe o „bază legală” și cu „un plan viabil, bine gândit” în criza care izbucnește în Orientul Mijlociu.

Mesajul transmis de premier a fost clar: el nu consideră că primele lovituri americane și israeliene asupra Iranului au fost nici legale, nici atent analizate.

„Acest guvern nu crede în schimbarea de regim din aer”, le-a spus el deputaților în Camera Comunelor.

A fost un moment semnificativ. Starmer și-a petrecut mare parte din mandatul de prim-ministru gestionând cu grijă relația cu Donald Trump – acționând, după cum spune, în interesul național al Regatului Unit prin menținerea unor relații apropiate cu președintele american, dar suportând critici intense pe plan intern.

După ce Trump a declarat luni pentru Daily Telegraph că Regatului Unit i-a luat „mult prea mult timp” să permită SUA să folosească bazele britanice pentru lovituri asupra Iranului, premierul, cunoscut pentru prudența sa, a subliniat că decizia a fost „deliberată” și că o susține.

Inițial, Marea Britanie a refuzat să acorde SUA permisiunea de a lansa lovituri care vizau schimbarea regimului de pe baze britanice, inclusiv Diego Garcia și RAF Fairford, invocând dreptul internațional.

Însă, după o discuție cu Trump în weekend, Starmer a cedat duminică seara. El a precizat că armata americană poate utiliza bazele pentru „scopuri defensive specifice și limitate”.

Decizia l-a expus acuzațiilor privind o nouă schimbare de poziție. Totuși, poziția Regatului Unit cu privire la primele lovituri nu s-a modificat. Procurorul general, Lord Hermer, a avertizat că permiterea lansării unor atacuri cu scopul schimbării regimului – idee susținută chiar de Trump – ar fi putut reprezenta o încălcare a dreptului internațional.

Nu poziția guvernului s-a schimbat, ci situația din teren. În ultimele 48 de ore, rachete și drone iraniene au lovit mai multe zone din Orientul Mijlociu, punând în pericol sute de mii de cetățeni britanici aflați în hoteluri, aeroporturi, reședințe și baze militare.

Oficialii au susținut că singura modalitate de a elimina amenințarea la adresa britanicilor din regiune era distrugerea rachetelor balistice iraniene înainte de lansare: interceptarea lor în zbor ar fi fost ca și cum ai încerca să dobori o „săgeată” din aer, în timp ce SUA pot viza „arcașul”.

Noi recomandări juridice din partea lui Hermer au concluzionat că loviturile americane asupra facilităților de rachete din Iran – inclusiv asupra rampelor de lansare și a silozurilor de depozitare – ar constitui, într-adevăr, autoapărare.

„Repet, nu am fost implicați în loviturile inițiale asupra Iranului și nu ne vom alătura unor acțiuni ofensive acum”, a declarat Starmer în Camera Comunelor luni, înainte de a prezenta un argument similar în fața unor deputați laburiști îngrijorați, cu ușile închise.

„Dar, în fața barajului de rachete și drone lansat de Iran, ne vom proteja cetățenii din regiune și vom susține autoapărarea colectivă a aliaților noștri, pentru că aceasta este datoria noastră față de poporul britanic.

Este cea mai bună modalitate de a elimina amenințarea urgentă, de a preveni escaladarea situației și de a sprijini revenirea la diplomație. Este cea mai bună cale de a proteja interesele și viețile britanice.”

Impactul loviturilor aeriene americano-israeliene va reverbera în regiune luni, dacă nu chiar ani de acum înainte. Nu în ultimul rând pentru că una dintre lecțiile conflictului din Irak a fost că, după atac, trebuie să existe un plan pentru pace și stabilitate. Starmer nu crede că președintele american are un astfel de plan pentru Iran. În schimb, există o incertitudine profundă – și, în unele zone ale guvernului britanic, o teamă reală – cu privire la ceea ce urmează.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion f-15 in kuwait
3
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
5
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Map of Persian gulf countries focused on Iran with Iranian flag, crosshair and military unit tactical symbols
Trei zile de război în Iran, iar direcția acestui conflict este încă neclară: ce și-ar dori beligeranții (BBC)
photo-collage.png (76)
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
Iran highlighted on political map under magnifying glass
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească loviturile asupra Iranului (Bloomberg)
Massoud Pezeshkian
Președintele și diplomația iraniană, despre victimele civile ale operațiunii israeliano-americane: „Iranul nu va rămâne tăcut”
Bogdan Ivan.
Activele Lukoil din România încă mai așteaptă aprobarea din partea SUA. Bogdan Ivan: „La Petrotel avem nevoie de o investiție uriașă”
Recomandările redacţiei
Ali Khamenei
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea...
pompa de benzina
Cu cât s-ar putea scumpi benzina, din cauza războiului din Iran...
justitie, ciocanel
Cine va prelua șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Propunerile...
iran rachete
Doctrina teocrației iraniene, motivare pentru războiul cu Israel...
Ultimele știri
Dronele care au vizat baza britanică din Cipru au fost lansate din Liban, potrivit unei surse guvernamentale cipriote
Erdogan consideră atacurile împotriva Iranului o încălcare a dreptului internaţional. „Turcia împărtăşeşte durerea poporului iranian”
Cetățean georgian suspectat că a spionat o bază navală folosită de SUA și mișcările portavionului USS Gerald R. Ford, arestat în Grecia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru, mesaj ferm în direct: „Nimeni nu își dorea FCSB în play-off!”
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”
Adevărul
Răzvan Pascu răspunde criticilor lui CTP și demontează stereotipurile despre Dubai: „Există istorie, doar...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi...
Newsweek
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards