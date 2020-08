Starul „Girls Aloud” Sarah Harding a dezvăluit că suferă de cancer în stadiu avansat: „Lupt cât pot de tare”

Vedeta britanică Sarah Harding, membră a formației Girls Aloud, a dezvăluit că are cancer la sân în stadiu avansat, relatează Sky News.

Într-un mesaj postat pe Twitter ea a scris: „Nu există o modalitate ușoară de a spune acest lucru și, de fapt, nici măcar nu simt că este adevărat când scriu asta, dar iată.

La începutul acestui an am fost diagnosticată cu cancer mamar și în urmă cu câteva săptămâni am primit vestea devastatoare că boala s-a răspândit și în alte părți ale corpului meu."

Cântăreața, în vârstă de 38 de ani, care a devenit faimoasă în 2002 cu formația cu Girls Aloud, le-a mulțumit fanilor că s-au interesat de ea și și-a cerut scuze pentru că nu mai postat nimic în ultima perioadă.

A mai spus că acum a sosit „momentul potrivit pentru a împărtăși ceea ce s-a întâmplat”.

Harding a mai scris: „Urmez în prezent ședințe săptămânale de chimioterapie și mă lupt cât pot de tare. Am înțeles că ar putea fi șocant să citești așa ceva pe social media și nu asta este intenția mea. Dar săptămâna trecută s-a spus online că am fost văzută la spital, așa că simt că acum este momentul să-i anunț pe oameni despre ceea ce se întâmplă și acesta este cel mai bun mod la care m-am gândit prin care pot să fac acest lucru."