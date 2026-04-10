Statele din Golf își reevaluează strategia de securitate pe fondul războiului SUA-Iran. Apeluri pentru crearea unui „NATO musulman”

Țările din Golf vor căuta să-și extindă rețeaua de parteneri în domeniul securității, pe măsură ce își reconstruiesc economiile devastate în urma războiului purtat de SUA și Israel împotriva Iranului și se confruntă cu un Teheran încurajat să continue conflictul, arată The Guardian într-0 analiză.

Țările din Golf vor trebui să conviețuiască cu o amenințare continuă din partea regimului din Iran și a arsenalului său de rachete rămas. Bazele americane de pe teritoriul lor le-au transformat în ținte pentru Iran, care a ripostat împotriva unui atac comun al SUA și Israelului.

Totuși, țările afirmă că nu pot tolera ca Iranul să păstreze controlul asupra Strâmtorii Ormuz, prin care trece cea mai mare parte a comerțului lor. În momentul în care a acceptat încetarea focului săptămâna aceasta, Iranul a insistat că își va păstra controlul asupra căii navigabile pe care l-a preluat în timpul războiului, ceea ce i-ar permite Teheranului să blocheze Golful după bunul său plac.

Viitorul strâmtorii va fi unul dintre principalele subiecte de dispută care vor fi negociate între Statele Unite și Iran, în cadrul discuțiilor de la Islamabad care urmează să înceapă încă de vineri.

Țările din Golf s-au lăudat cu succesul de a fi interceptat în mare parte barajul iranian de rachete și drone pe parcursul celor cinci săptămâni de conflict, demonstrând că sunt capabile să se apere.

Cu toate acestea, țările sunt divizate în privința relațiilor viitoare cu Iranul, o grupare de linie dură condusă de Emiratele Arabe Unite și Bahrain adoptând o poziție mai fermă, în timp ce alte țări speră la pace prin reluarea relațiilor cu Teheranul, spun experții.

Mass-media de stat iraniană a declarat miercuri că EAU se află probabil în spatele unui atac asupra instalațiilor sale petroliere de pe Insula Lavan, la câteva ore după anunțarea încetării focului, iar Iranul a ripostat. Aceasta ar fi singura acțiune ofensivă cunoscută a unei țări din Golf în cadrul conflictului.

„Este de datoria țărilor din regiune să regândească modelul”

Arabia Saudită și Iranul au avut joi primul contact oficial de la începutul conflictului, într-o convorbire telefonică între cei doi miniștri de Externe, care „au discutat modalități de reducere a tensiunilor pentru a restabili securitatea și stabilitatea în regiune”.

Bader Mousa Al-Saif, profesor la Universitatea din Kuweit, a afirmat că țările din Golf ar trebui să-și regândească strategia de securitate, stabilind parteneriate cu țări precum Turcia și alte puteri medii, în loc să se bazeze exclusiv pe Statele Unite. El a subliniat că regiunea trebuie să se îndepărteze de pericolul izbucnirii repetate a conflictelor, pentru ca fundamentele economice să poată fi refăcute.

„Este de datoria tuturor țărilor din regiune să regândească modelul”, a spus Al-Saif. „Întrebarea este cum să izolăm regiunea în ansamblu de a intra într-un război fără sfârșit.”

Țări precum Turcia și Pakistanul, care dispun de forțe armate numeroase și capabile, par să fie pregătite să joace un rol mai important în Golf. Au existat mișcări în această direcție chiar înainte de război.

În ultimele luni, Arabia Saudită a încheiat un pact de apărare cu Pakistanul, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat un parteneriat de apărare cu India. În timpul acestui conflict, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatarul au semnat în grabă acorduri de apărare cu Ucraina, pentru a face față amenințării reprezentate de dronele iraniene.

Au existat apeluri pentru crearea unui „NATO musulman”, dar această idee este considerată extrem de improbabilă. În luna martie a apărut o nouă alianță între Arabia Saudită, Turcia, Egipt și Pakistan, denumită „Step”. Cu toate acestea, rivalitățile dintre aceste țări și lipsa de claritate cu privire la faptul dacă se protejează împotriva Iranului sau a Israelului complică relațiile dintre ele. Turcia și Pakistanul au graniță cu Iranul și nu doresc o confruntare cu Teheranul.

Marea Britanie, care a contribuit la apărarea spațiului aerian al Golfului în timpul războiului, ar putea fi, de asemenea, implicată. Ajuns miercuri la Jeddah, Keir Starmer a discutat cu prințul moștenitor saudit „modul în care Marea Britanie și Arabia Saudită ar putea aprofunda și mai mult cooperarea industrială în domeniul apărării pentru a spori capacitatea și securitatea reciprocă”.

Noi alianțe sunt luate în calcul

Abdulkhaleq Abdulla, profesor de științe politice în Emiratele Arabe Unite, a declarat că se așteaptă ca legăturile de securitate cu SUA să se aprofundeze și ca alte țări să se alăture Emiratelor Arabe Unite în relațiile cu Israelul - un parteneriat care include legături militare și de informații.

Emiratele Arabe Unite au fost cel mai grav afectate de Iran, fiind ținta a 2.256 de drone și a peste 563 de rachete, dintre care peste 90% au fost interceptate, potrivit autorităților. În comparație, Iranul a lansat aproximativ 850 de proiectile către Israel.

„În ultimele 40 de zile, Iranul a devenit inamicul public numărul unu pentru Emiratele Arabe Unite și pentru celelalte țări arabe”, a declarat Abdulla. „Cu un astfel de inamic public numărul unu, trebuie să fii cu adevărat în gardă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.”

Yasmine Farouk, directoarea de proiect pentru Golful Persic la grupul de reflecție International Crisis Group, a afirmat că Arabia Saudită se află într-o poziție mai favorabilă pentru a-și reveni, având în vedere conductele de petrol și porturile de la Marea Roșie, dimensiunea teritoriului său și infrastructura energetică care nu a fost afectată la fel de grav ca în cazul altor țări din Golf. Cu toate acestea, costurile de reconstrucție ar putea afecta efortul emblematic al Riadului de a-și diversifica economia până în 2030.

„Arabia Saudită are profunzime strategică și resursele necesare pentru a se redresa. Geografia sa a ajutat-o foarte mult”, a spus Farouk.

Andreas Krieg, profesor asociat la King’s College London, a afirmat că țările din Golf nu vor căuta să înlocuiască protecția americană, ci vor consolida parteneriatele de securitate cu alte părți, în special cu Europa. El se așteaptă ca țările din Golf să investească mai mult în apărarea aeriană și antirachetă, în consolidarea porturilor și a stațiilor de desalinizare, în supravegherea maritimă și în rute alternative de export.

„Statele Unite rămân singura putere externă cu o adevărată structură militară în Golf, dar în ochii multor lideri din regiune ele apar acum ca un furnizor de securitate nesigur și extrem de costisitor, într-o relație în care țările din Golf plătesc adesea sume uriașe și suportă în continuare riscul de represalii”, a afirmat Krieg. „Bazele vor rămâne, dar acum par mai puțin niște scuturi și mai mult niște capcane.”

