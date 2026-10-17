Statele membre ale FMI cer sprijin financiar suplimentar pentru ţările afectate de război. Problema care devine tot mai îngrijorătoare

Statele membre ale Fondului Monetar Internaţional (FMI) au cerut intensificarea sprijinului financiar pentru ţările afectate de consecinţele economice ale conflictelor militare şi de creşterea preţurilor energiei, avertizând că riscurile la adresa economiei mondiale rămân predominant negative, transmite Reuters.

Într-o declaraţie emisă sâmbătă, după reuniunea de la Bangkok a Comitetului Monetar şi Financiar Internaţional (IMFC), reprezentanţii FMI au atras atenţia că escaladarea războaielor, tensiunile comerciale şi creşterea costurilor de finanţare ar putea accentua vulnerabilităţile economice şi financiare la nivel global.

„Escaladarea conflictelor şi a tensiunilor comerciale ar putea perturba şi mai mult rutele comerciale esenţiale, amplifica presiunile asupra preţurilor materiilor prime, inclusiv ale produselor energetice rafinate, şi agrava problemele legate de securitatea energetică şi alimentară”, se arată în declaraţia prezentată de ministrul saudit de finanţe, Mohammed Al-Jadaan, preşedintele IMFC.

Comitetul Monetar şi Financiar Internaţional este principalul organism de orientare strategică al FMI, instituţie care reuneşte 191 de state membre.

Al-Jadaan a declarat pentru Reuters că formularea documentului a fost convenită de toţi membrii comitetului.

Referirea la inteligenţa artificială, eliminată din declaraţia finală

Un element controversat al negocierilor a fost terminologia utilizată pentru descrierea noilor tehnologii.

La începutul săptămânii, Statele Unite au făcut presiuni asupra celorlalte state membre ale FMI pentru înlocuirea termenului „inteligenţă artificială” cu „superinteligenţă”, denumire preferată de preşedintele american Donald Trump, potrivit unui oficial de rang înalt al Trezoreriei SUA citat de Reuters.

În versiunea finală a declaraţiei nu apare nicio referire explicită la inteligenţa artificială.

Documentul menţionează însă „tehnologiile de inteligenţă avansată”, despre care afirmă că au stimulat investiţiile şi comerţul internaţional, dar ale căror efecte rămân incerte şi pot genera riscuri economice.

Potrivit IMFC, impactul acestor tehnologii, împreună cu majorarea randamentelor obligaţiunilor în marile economii şi transmiterea acestor creşteri către ţările puternic îndatorate, „ar putea amplifica vulnerabilităţile macrofinanciare”.

„Schimbările tehnologice rapide, transformările demografice, fenomenele meteorologice extreme şi dezastrele naturale tot mai frecvente, precum şi fragmentarea geoeconomică complică deciziile de politică economică”, se arată în declaraţie.

Prioritate pentru ţările sărace şi economiile vulnerabile

Statele membre ale FMI au convenit să sprijine ţările care implementează reforme economice şi încearcă să îşi reducă vulnerabilităţile legate de datorii, acordând o atenţie specială economiilor cu venituri mici, ţărilor cu venituri medii aflate în situaţii vulnerabile şi statelor afectate de conflicte.

„Încurajăm creşterea sprijinului pentru ţările cu datorii sustenabile şi programe solide de reformă şi stimulare a creşterii economice, dar care se confruntă cu dificultăţi de finanţare pe termen scurt”, precizează documentul.

Declaraţia menţionează că mai multe state membre au oferit asigurări privind contribuţiile la Fondul pentru Reducerea Sărăciei şi Creştere Economică (Poverty Reduction and Growth Trust), mecanismul FMI destinat acordării de finanţare concesională ţărilor sărace şi în curs de dezvoltare.

Apelul intervine într-un context internaţional marcat de conflicte militare, preţuri ridicate ale energiei şi costuri de împrumut în creştere, factori care limitează capacitatea economiilor vulnerabile de a-şi finanţa nevoile şi de a susţine creşterea economică.

Editor : Sebastian Eduard