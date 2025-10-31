Live TV

Statele UE se vor ajuta reciproc pentru a transporta tancuri pe continent în caz de război (Financial Times)

GERMAN HEAVY ARMOUR AND MILITARY VEHICLES ARE UNLOADED IN SKOPJE.
Imagine cu caracter ilustrativ. Un tanc german coboară de pe un feribot în timpul descărcării acestuia în Skopje. Tancul și alte vehicule blindate fac parte din contingentul german al forțelor NATO dislocate în Tetovo, Macedonia. Foto: Reuters
Incursiunile rusești în spațiul aerian NATO au sporit urgența Idee inspirată de resursele de stingerea incendiilor, mobilizate de UE

Comisia Europeană colaborează cu guvernele naționale și NATO pentru a coordona utilizarea în comun a camioanelor, vagoanelor de cale ferată și feriboturilor care pot transporta tancuri și artilerie grea pe tot continentul în caz de război. Una dintre ideile avansate este ca guvernelor naționale să li se acorde acces la mijloace comune de „mobilitate militară” care ar permite deplasarea armatelor pe teritoriul blocului comunitar în cazul în care Rusia continuă războiul dincolo de granițele Ucrainei, potrivit unor oficiali care au cunoștință de aceste planuri, citați de Financial Times.

Comisia intenționează să prezinte luna viitoare propuneri privind îmbunătățirea infrastructurii de transport și a procedurilor vamale ale blocului comunitar, cu scopul de a reduce numărul de zile necesare unei armate pentru a traversa UE.

Pregătirile vin în contextul în care Europa se grăbește să-și extindă capacitățile de apărare după decenii de subfinanțare și ca răspuns la cererile SUA ca țările europene să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate.

Incursiunile rusești în spațiul aerian NATO au sporit urgența

O serie de incursiuni rusești în spațiul aerian al NATO în ultimele luni a sporit urgența extinderii apărării. Liderii UE au declarat săptămâna trecută că amenințările la adresa flancului estic al Europei și acordarea de sprijin țărilor de frontieră trebuie „abordate ca probleme prioritare”.

„Fondul de solidaritate” ar implica statele membre care pun la dispoziția altor țări ale UE mijloace de transport, cum ar fi bărci, avioane și camioane, atunci când acestea au nevoie să transporte echipamente militare pe continent, au declarat oficialii. Aceștia au adăugat că planurile ar putea suferi modificări, deoarece discuțiile se află într-un stadiu incipient.

Idee inspirată de resursele de stingerea incendiilor, mobilizate de UE

Ideea este inspirată de resursele comune de stingere a incendiilor pe care UE le mobilizează atunci când statele membre le solicită în timpul sezonului incendiilor forestiere. Însă schema ar fi mult mai complexă din cauza proprietății diferitelor tipuri de transport, deoarece armatele contractează adesea avioane și trenuri de la operatori privați, în loc să le dețină în proprietate.

Într-un proiect de document de poziție, organismul din industria feroviară CER a afirmat că transportul unei divizii ușoare, care numără aproximativ 15.000 de soldați și 7.500 de vehicule, ar putea necesita până la 200 de trenuri, fiecare cu până la 42 de vagoane, echivalentul a 8.400 de vagoane încărcate.

Diferitele tipuri de transport au, de asemenea, cerințe specifice pentru a putea transporta bunuri militare. Vagoanele de cale ferată, de exemplu, ar trebui să poată transporta o sarcină de cel puțin 22,5 tone pe axă, se arată în documentul CER.

Germania, care ar fi un nod logistic cheie în caz de criză datorită poziției sale centrale în Europa, a semnat acorduri cu divizia de marfă a companiei naționale de cale ferată Deutsche Bahn.

Compania ar fi responsabilă de asigurarea transportului tancurilor și a altor vehicule blindate. Forțele armate germane au semnat, de asemenea, acorduri cu contractorul de apărare Rheinmetall pentru a oferi sprijin convoaielor militare care traversează țara. Compania aeriană comercială Lufthansa ar putea ajuta la întreținerea aeronavelor și chiar la instruirea piloților de vânătoare, a sugerat directorul executiv al acesteia la începutul acestui an.

În primul rând, comisia ar putea solicita statelor membre să înregistreze mijloacele de transport de care dispun pentru a ajuta la mobilizarea armatei, a declarat un oficial.

 

