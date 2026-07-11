Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele misteriosului „sindrom Havana”

Departamentul Apărării din SUA a anunţat că a plătit aproape trei milioane de dolari drept despăgubiri pentru victimele „sindromului Havana”, o afecţiune misterioasă care a afectat diplomaţii americani detaşaţi în Cuba şi în alte țări.

„Departamentul acordă prioritate îngrijirii agenţilor afectaţi şi a plătit aproape 3 milioane de dolari drept despăgubiri, acestea fiind primele plăţi efectuate de guvern în cadrul Legii HAVANA”, a scris ministerul într-un comunicat, relatează AFP, citată de News.ro.

Această lege, adoptată cu sprijinul tuturor partidelor în 2021, avea ca scop asigurarea asistenţei financiare şi medicale pentru angajaţii statului american care au suferit de aceste tulburări, a căror origine este subiect de dezbatere.

Începând din 2016, diplomaţii americani şi canadieni detaşaţi în Cuba au declarat că suferă de migrene, ameţeli, greaţă, tulburări de vedere. Aceste „incidente de sănătate neobişnuite”, conform terminologiei utilizate în Statele Unite, au fost semnalate ulterior şi în alte țări - China, Germania, Australia, Rusia, Austria) şi chiar la Washington.

O manevră a Rusiei?

Cazul a dat naştere, încă de la început, unor speculaţii ample cu privire la originea sa. Unii responsabili americani au minimizat iniţial simptomele, pe care le-au atribuit uneori stresului, în timp ce alţii au evocat în privat posibile atacuri şi au suspectat ţări precum Rusia.

În ianuarie 2025, o evaluare comună a serviciilor de informaţii americane a considerat „foarte improbabil” ca un adversar străin să fie la originea acestui „sindrom Havana”. Însă, potrivit unei anchete desfăşurate pe parcursul a peste un an şi publicată de ziarul independent rus The Insider, de revista germană Der Spiegel şi de postul american CBS, aceşti diplomaţi ar fi putut fi ţinta unei arme sonice a Rusiei. Moscova a denunţat atunci acuzaţiile ca fiind „nefondate”.

În 2017, Statele Unite au retras personalul neesenţial din ambasada recent redeschisă la Havana şi au expulzat diplomaţi cubanezi, pe fondul suspiciunilor de război electronic.

Editor : M.B.