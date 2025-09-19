Live TV

Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia

Data publicării:
javelin
Rachetă Javelin. Imagine cu caracter ilustrativ

SUA au anunţat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin şi a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO de la frontiera cu Ucraina mare cumpărător de arme din Statele Unite. Valoarea contractului se ridică la 780 de milioane de dolari. „Această vânzare propusă va sprijini politica externă şi securitatea naţională a Statelor Unite prin consolidarea securităţi unui aliat din NATO care este o forţă de stabilitate politică şi economică în Europa", a declarat Agenţia americană de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA) într-un comunicat citat de AFP, informează Agerpres.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea, iar DSCA a furnizat notificarea necesară Congresului, care încă trebuie să aprobe tranzacţia.

Polonia este un partener cheie al Ucrainei de când Rusia a invadat ţara în februarie 2022.

Temându-se de ameninţarea rusească, Polonia a lansat în ultimii ani un program rapid de modernizare a armatei sale, semnând mai multe contracte de achiziţii de arme, în principal cu Statele Unite şi Coreea de Sud.

Polonia va aloca 4,8% din PIB-ul său apărării anul viitor, comparativ cu 4,7% planificat pentru acest an. Polonia este un mare cumpărător de arme americane, precum tancurile M1A2 Abrams, avioanele de vânătoare F-35, elicopterele AH-64 Apache, rachetele Javelin şi lansatoarele de rachete HIMARS. În iunie, Washingtonul a declarat că va acorda Poloniei o garanţie de împrumut de 4 miliarde de dolari pentru a cumpăra mai multe arme.


