Statele Unite au impus sancţiuni împotriva Indiei şi Turciei. Nou avertisment pentru cei care ajută Iranul

Departamentul Trezoreriei SUA a impus miercuri noi sancţiuni împotriva unor companii şi indivizi din India şi Turcia pentru legăturile lor cu Iranul, avertizând că va continua să ia măsuri împotriva oricui sprijină regimul de la Teheran, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Sancţiunile fac parte din „Operaţiunea Economic Outcast” a administraţiei Trump, care vizează eliminarea capacităţii Iranului de a vinde petrol pentru a finanţa războiul cu Statele Unite.

Săptămâna trecută, Trezoreria SUA a declarat că măsurile sale afectează grav economia Iranului, moneda naţională iraniană atingând un nou minim istoric.

Trezoreria a precizat că măsurile luate miercuri au vizat „o vastă reţea infracţională” condusă de Suniel Kumar Sharma, care trăieşte în India, soţia acestuia, Jaspreet Preeti Shahid, şi alţi doi cetăţeni indieni care gestionează două dintre afacerile cuplului, precum şi nouă entităţi distincte care au legături cu Sharma.

„Schemele lor au oferit identităţi false şi certificări pentru navele vizate de sancţiuni, implicate în transportul de petrol iranian, inclusiv nave care operează în numele armatei iraniene şi al grupărilor afiliate acesteia”, a transmis departamentul într-un comunicat.

Departamentul Trezoreriei a impus de asemenea sancţiuni împotriva companiei Fugo Ground Services, cu sediul în Turcia, pentru sprijinul acordat sectorului aviatic iranian, care se află deja sub incidenţa unor sancţiuni severe.

Editor : Loredana Bancăș