Live TV

Statele Unite evacuează personalul neesenţial al unor consulate americane din Pakistan din motive de securitate

Data publicării:
Pakistan and United States two flags textile cloth, fabric texture
Foto: Getty Images

Statele Unite au anunţat miercuri că au ordonat personalului neesenţial al consulatelor din Lahore şi Karachi, precum şi membrilor de familie să „părăsească Pakistanul din motive de securitate”.

„Departamentul de Stat a ordonat angajaţilor neesenţiali ai guvernului american şi membrilor lor de familie de la consulatele americane din Lahore şi Karachi să părăsească Pakistanul din motive de securitate”, a informat ambasada americană la Islamabad, într-un comunicat, citat de AFP și preluat de Agerpres.

Aceasta precizează că statutul său de ambasadă rămâne nemodificat.

Cel puţin 25 de persoane au murit în protestele violente care au avut loc în weekend în Pakistan şi care au fost declanşate de uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, conform unui bilanţ publicat luni de AFP.

În Pakistan se află a doua cea mai mare comunitate şiită din lume, după cea din Iran.

Luni, Pakistanul a interzis adunările publice după ce protestele legate de atacurile împotriva Iranului s-au extins.

Liderii comunităţii şiite au chemat la continuarea protestelor la Karachi şi Lahore în pofida interzicerii adunărilor publice.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Strait of Hormuz
2
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
4
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Traian Băsescu
5
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sanchez
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
USAF Tests Weapons In Nevada Desert
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
Anulări la Henri Coandă.
Încă 29 de zboruri din sau spre București au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt vizate
First Lady Hosts AI Education Summit
Sam Altman recunoaşte că OpenAI s-a grăbit să anunțe acordul cu Pentagonul: „A părut oportunist şi neglijent”
two Iranian Kurdish Peshmerga member of the Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI) inspect damage sustained at the Azadi Camp of the Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI)
Kurzii din Iran s-au consultat cu SUA privind o posibilă operaţiune militară împotriva regimului
Recomandările redacţiei
avion militar al SUA pe un portavion
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei...
iran-teheran - 3 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Israelul promite să elimine...
liderii coalitie
Ultimele negocieri privind bugetul. Coaliția discută din nou...
Detalii dintr-o benzinărie OMV din București, miercuri 18 ianuarie 2023.
Prima scumpire la pompă în România, din cauza războiului în Orientul...
Ultimele știri
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Chiar dacă un zbor e programat, nu există certitudinea că va fi realizat. Avertisment MAE pentru românii blocați în Orientul Mijlociu
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu ameninţe ţările vecine
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de...
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Cu atât mai dureros! Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei ei: "Astăzi ar fi trebuit să fie doar despre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari?
Digi FM
Petra, fiica miliardarului Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii