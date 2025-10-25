Live TV

Statele Unite impun sancţiuni împotriva preşedintelui Columbiei. Reacția lui Gustavo Petro

Gustavo Petro
Președintele Columbiei, Gustavo Petro. Foto: Shutterstock

Departamentul american al Trezoreriei a anunţat, vineri, că impune sancţiuni împotriva preşedintelui columbian Gustavo Petro, a fiului său, a soţiei sale şi a ministrului de interne Armando Benedetti, acuzându-i că nu fac nimic pentru a limita producţia de cocaină din ţară, notează AFP, potrivit Agerpres. 

„De când preşedintele Gustavo Petro a preluat mandatul, producţia de cocaină din ţară a crescut la cele mai înalte niveluri din ultimele decenii, ajungând în Statele Unite pentru a îi otrăvi pe americani”, a denunţat secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, citat în comunicat.

Guvernul american îl critică pe preşedintele Petro în special pentru politica sa de „pace totală” vizând graţierea membrilor organizaţiilor de gherilă active în ţară în anii 1980 şi 1990, precum şi a grupărilor de traficanţi de droguri. O politică care a „eşuat în mare măsură”, consideră Washingtonul.

„Lupta împotriva traficului de droguri timp de decenii şi în mod eficient m-a condus la această măsură (sancţiunile) luată de un guvern a cărui ţară am ajutat-o să reducă consumul de cocaină”, a scris Gustavo Petro pe X, denunţând un „paradox total” şi asigurând că nu are nicio intenţie să facă „un pas înapoi” ori să „îngenuncheze”.

Fiul său, Nicolas Petro, este vizat ca „moştenitor politic” şi pentru că a fost „arestat în Columbia, acuzat de îmbogăţire personală şi spălare de bani”. Prima Doamnă, Veronica Alcocer, şi ministrul de interne Armando Benedetti sunt vizaţi fără a fi menţionate presupusele lor roluri.

„Preşedintele Petro a permis dezvoltarea cartelurilor de droguri şi a refuzat să pună capăt activităţilor acestora. Preşedintele Trump acţionează cu fermitate pentru a proteja ţara noastră şi a clarifica faptul că nu vom tolera traficul de droguri”, a adăugat Bessent.

Sancţiunile implică îngheţarea tuturor activelor deţinute în Statele Unite de persoanele vizate, direct sau indirect, precum interdicţia pentru companiile sau cetăţenii americani să facă afaceri cu aceştia.

De asemenea, acestea împiedică companiile sau cetăţenii străini să utilizeze dolarul în tranzacţiile lor cu persoanele vizate.

Tensiunile dintre Donald Trump şi omologul său columbian au început din cauza problemei migraţiei, Bogota refuzând să permită aterizarea pe teritoriul său avioanelor militare americane care transportau columbieni expulzaţi, înainte de a trimite avioane în Statele Unite pentru a-i repatria.

Ulterior, atacurile americane din Caraibe, care au vizat ambarcaţiuni suspectate că ar fi folosite de traficanţii de droguri, au alimentat şi mai mult animozitatea dintre cele două ţări, Gustavo Petro acuzând guvernul american că efectuează „execuţii extrajudiciare”.

Donald Trump l-a numit pe omologul său „baron al drogurilor” şi „golan”. Preşedintele de stânga a răspuns anunţând că va intenta un proces de defăimare în instanţele americane.

