Live TV

Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu

Data publicării:
Seal of the United States Department of Defense
Departamentul american al Apărării. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia

Statele Unite le-au cerut luni cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu „să plece imediat” din regiune cu zboruri comerciale din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului, notează AFP, preluată de Agerpres.

Avertismentul se aplică pentru 14 ţări din regiune, inclusiv Egipt, Arabia Saudită, Irak şi Siria, conform unui aviz publicat pe X de secretarul de stat adjunct pentru afaceri consulare, Mora Namdar, şi republicat de Marco Rubio.

Departamentul de Stat ordonase deja personalului neesenţial de la ambasadele sale, precum şi familiilor acestora, să părăsească aceste ţări, în special cele din Golf, unde mai multe state au fost atacate de Iran ca represalii pentru atacurile americano-israeliene.

Multe ţări din regiune găzduiesc baze militare americane.

Potrivit furnizorului de date aeronautice Cirium, cel puţin 1.560 de zboruri cu sosire din Orientul Mijlociu din 3.779 au fost anulate luni, după 2.000 de anulări duminică din 4.000.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
profimedia-1079236515
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
5
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rusia iran
Ziua în care Rusia și-a trădat încă un aliat: cum a fost abandonat Iranul în fața atacurilor americano-israeliene
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Peste 1.200 de ținte atacate de SUA în primele 48 de ore și 6 soldați americani morți
Donald Trump
Cum a ajuns „Președintele Păcii” să iubească intervențiile militare. Trump, mai războinic în ultimul an decât în tot primul său mandat
sistem laser israelian
De la Iron Dome la Iron Beam. A folosit Israelul arme laser pentru a se apăra de rachetele Hezbollah? Ce limitări au noile sisteme
Dronă Lucas
SUA utilizează împotriva Iranului „pentru prima dată în luptă” dronele kamikaze LUCAS. Culmea, ele sunt inspirate din modelul Shahed
Recomandările redacţiei
Ali Khamenei
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe...
Traian Băsescu
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe...
Emirates Iran US Israel
Toast cu avocado, influenceri și panică: Cum s-a terminat petrecerea...
Ultimele știri
Vacanță pentru toți elevii în aprilie 2026. Cât durează și de când începe ultimul modul de învățare
Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: Când începe competiția și cine reprezintă România
Imagini cu fiica adolescentă a lui Kim Jong-un testând o pușcă cu lunetă în poligon: „O armă minunată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Fanatik.ro
Ministerul care și-a făcut publice achizițiile pe 2026, deși Guvernul nu a aprobat bugetul național. Suma...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru, mesaj ferm în direct: „Nimeni nu își dorea FCSB în play-off!”
Adevărul
Răzvan Pascu răspunde criticilor lui CTP și demontează stereotipurile despre Dubai: „Există istorie, doar...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi...
Newsweek
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards