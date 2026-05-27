Statele Unite permit în premieră unei țări europene să producă pe teritoriul propriu rachete Patriot

Sistem de rachete Patriot. Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos / George Călin
Sistemele Patriot, foarte solicitate

Industria de armament din Polonia ar putea începe să producă pe teritoriul propriu rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA, după ce Washingtonul a aprobat această inițiativă, relatează TVP World

Ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a declarat că a primit vestea în timpul unei vizite recente la Washington, unde s-a întâlnit cu Andrew Baker, șeful adjunct al Consiliului Național de Securitate al președintelui Donald Trump.

Tomczyk a spus că întâlnirea a fost „cea mai importantă” parte a călătoriei. Statele Unite au fost inițial sceptice cu privire la capacitatea Poloniei de a fabrica rachete PAC-3 pe plan intern, a declarat el pentru postul privat de televiziune TVN24.

„După vizita noastră, cred că totul este deschis și am primit aprobarea inițială din partea Departamentului de Stat pentru a produce rachete pentru sistemele Patriot. Acestea ar urma să fie fabricate în cadrul industriei poloneze de apărare”, a spus Tomczyk.

Ministrul a adăugat că Polonia ar putea produce și alte arme, inclusiv rachete HIMARS cu rază lungă de acțiune și rachete Hellfire, afirmând că „americanii au fost foarte interesați de o astfel de soluție”.

Patriot este un sistem mobil avansat de apărare aeriană, extrem de căutat, capabil să urmărească și să doboare rachete, drone și aeronave. Forțele armate poloneze dispun în arsenalul lor de două baterii Patriot, iar alte șase sunt în curs de livrare din SUA.

Deși Statele Unite au încercat timp de mulți ani să producă rachetele pentru sistemul Patriot exclusiv pe teritoriul național, războiul din Iran a epuizat stocurile, ceea ce a dus la avertismente privind întârzieri îndelungate în aprovizionare și la o aparentă schimbare de poziție în cadrul ierarhiei americane din domeniul apărării.

În prezent, sunt produse anual aproximativ 700 de unități din cea mai recentă rachetă PAC-3, dar Washingtonul dorește acum să fabrice 2.000 pe an până în 2030, deschizând calea pentru o posibilă colaborare cu firmele de apărare din țările aliate.

Deși PAC-3 MSE este cea mai nouă rachetă compatibilă cu sistemul Patriot, Polonia a explorat alternative pentru a evita riscul întârzierilor.

Tomczyk a mai spus că Polonia solicită permisiunea de a construi facilități de întreținere pentru echipamentele militare fabricate în SUA pe care le-a achiziționat, inclusiv avioane de vânătoare F-35, elicoptere Apache, sisteme de rachete HIMARS, precum și sisteme Patriot.

„Dorim ca această infrastructură să fie utilă și armatei americane, ceea ce ar aduce beneficii atât industriei poloneze, cât și americanilor”, a declarat el.

Ministrul a adăugat că recent a fost semnat un acord privind întreținerea tancurilor Abrams în centrele din Poznan și Dęblin.

