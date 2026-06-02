Video Statele Unite poartă discuții privind extinderea desfășurării de arme nucleare în Europa. Care sunt țările interesate

Avioane F-35. Foto: Profimedia

Statele Unite analizează posibilitatea desfășurării de arme nucleare în alte state europene membre ale NATO, într-o măsură menită să asigure aliații că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate, relatează Financial Times.

Oficialii americani și-au exprimat disponibilitatea de a efectua desfășurări suplimentare în afara celor șase țări care găzduiesc deja bombardiere cu capacitate nucleară, au declarat pentru Financial Times trei persoane la curent cu discuțiile.

Discuțiile, care sunt extrem de confidențiale și s-ar putea să nu conducă la nicio modificare a acordurilor privind partajarea capacităților nucleare, au loc pe fondul îngrijorării generalizate din Europa cu privire la măsurile luate de președintele american Donald Trump de a retrage trupele americane și sistemele de armament esențiale de pe continent.

O astfel de măsură ar putea permite unui număr mai mare de țări să găzduiască așa-numitele aeronave americane cu dublă capacitate (DCA), capabile să lanseze atacuri nucleare. Două dintre surse au afirmat că disponibilitatea de a discuta o extindere a acestei politici a avut scopul de a demonstra angajamentul Statelor Unite de a asigura o umbrelă nucleară, chiar și în contextul în care aliații NATO sunt îndemnați să își asume o parte mai mare din povara apărării convenționale.

Sursele menționate au precizat că țările de pe flancul estic al NATO, printre care Polonia și unele state baltice, erau interesate de posibilitatea de a găzdui baze ale DCA.

Oficialii polonezi și-au exprimat în mod public, în special, dorința de a găzdui arme nucleare. Fostul președinte Andrzej Duda a solicitat Statelor Unite să extindă inițiativa DCA pe teritoriul Poloniei, iar Varșovia s-a alăturat în acest an unei noi inițiative franceze menite să exploreze, pentru prima dată, posibilitatea de a transfera temporar o parte din forța sa de descurajare nucleară către țări aliate din Europa.

Discuțiile erau în curs pe canalele NATO, a declarat o sursă familiarizată cu aceste convorbiri, adăugând că aliații aflați cel mai aproape de granițele Rusiei au manifestat cel mai mare interes.

Invazia Rusiei în Ucraina și declarațiile repetate ale președintelui Vladimir Putin cu privire la capacitățile nucleare ale Kremlinului au stimulat interesul unor aliați de a găzdui DCA, au adăugat aceștia.

O a doua persoană la curent cu discuțiile a declarat că nu se preconizează încheierea în curând a unui acord privind extinderea programului american de găzduire a armelor nucleare.

Programul NATO de partajare a armelor nucleare include aliați — în prezent Belgia, Germania, Italia, Țările de Jos, Turcia și Regatul Unit — care au primit aprobarea de a găzdui rachete DCA americane și bombe nucleare „dislocate în avanposturi”. Acestea se află sub protecția Statelor Unite, Washingtonul păstrându-și autoritatea exclusivă asupra utilizării lor.

Elaborat în perioada Războiului Rece, NATO afirmă că acest acord „oferă aliaților non-nucleari ai NATO o platformă pentru a contribui la definirea politicii și planificării nucleare a Alianței, ca mijloc de a-și garanta securitatea fără a achiziționa arme nucleare”.

Armele nucleare americane dislocate în statele europene sunt depozitate și păzite de trupele americane. Grupurile aeriene ale țărilor aliate, echipate cu avioane de vânătoare F-35, F-15 și Tornado, sunt antrenate să participe la exerciții și misiuni menite să demonstreze puterea militară și, în cele din urmă, să lanseze bombele atunci când primesc autorizația din partea Statelor Unite.

Măsurile recente luate de administrația Trump de a anula desfășurarea planificată a unor sisteme de armament cheie în Europa și de a anunța retragerea trupelor, ca parte a unei strategii de redirecționare a mai multor resurse militare către Asia și alte regiuni, au surprins unii aliați NATO. Aceștia se tem că acest lucru va crea lacune în sistemul de apărare al continentului și în capacitatea acestuia de a descuraja sau respinge orice atac.

Deși aliații europeni s-au angajat să-și majoreze drastic cheltuielile de apărare și investițiile în capacitățile militare convenționale esențiale de care beneficiază în prezent din partea SUA, umbrela nucleară este considerată de neînlocuit.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, în urma unei reuniuni a miniștrilor de externe ai Alianței care a avut loc luna trecută, că există o „înțelegere comună potrivit căreia, deși SUA își vor concentra eforturile mai mult asupra altor teatre de operațiuni... capacitatea generală de descurajare și apărare în Europa trebuie să rămână neschimbată”.

„Vreau să fiu foarte clar... Dacă cineva ar fi atât de nesăbuit încât să ne atace, răspunsul ar fi devastator”, a declarat Rutte.

