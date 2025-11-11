Statele Unite presează aliații NATO să nu mai cumpere energie din Rusia. Turcia, luată în vizor (Bloomberg)

Statele Unite au solicitat aliaților NATO să înceteze achiziționarea de energie din Rusia pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina, exercitând presiuni suplimentare asupra țărilor membre precum Turcia, chiar dacă acestea și-au redus achizițiile, relatează Bloomberg. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele american JD Vance și de secretarul de stat, Marco Rubio, în cadrul unei întâlniri cu ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.

Turcia este al treilea cumpărător de petrol rusesc, după China și India. Rafinăriile sale de petrol au început recent să reducă achizițiile de țiței rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni împotriva Rusiei, dar Ankara nu intenționează să oprească de tot achizițiile.

Rusia este, de asemenea, cel mai mare furnizor de gaze naturale al Turciei, iar cele două părți negociază în prezent contracte pe termen lung, întrucât acordurile existente expiră la sfârșitul anului.

Potrivit experților, presiunea exercitată de SUA ar putea crea o potențială problemă pentru Turcia. Însă, datorită diversificării achizițiilor sale, Ankara pare să aibă șanse bune de a ține sub control orice creștere a costurilor de import.

Anterior, președintele american Donald Trump l-a îndemnat pe premierul ungar Viktor Orban să renunțe și el la petrolul și gazul rusesc. Dar în cadrul unei vizite în SUA, Orban a reușit să negocieze cu Trump o derogare de la sancțiuni, astfel încât Ungaria să poată continua să cumpere petrol rusesc.

De altfel, în timpul acestor discuții, președintele SUA a remarcat că Ungaria ar avea dificultăți în a găsi o alternativă la aprovizionarea din Rusia. El a invocat ca motiv lipsa accesului țării la mare.

Casa Albă a precizat însă că derogarea este valabilă doar un an, în schimbul unor contracte de 600 de milioane de dolari pentru achiziția de gaz lichefiat american.

În pofida războiului declanșat de Kremlin în 2022, Ungaria și-a menținut legăturile energetice cu Moscova, ceea ce a provocat tensiuni cu mai multe state din UE și NATO.

Editor : C.L.B.