O consilieră a președintelui american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor anula contractele publice cu cele cele mai mari trei agenții de presă mondiale, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Kari Lake, o fostă jurnalistă devenită politiciană și aliată a lui Trump, a afirmat, într-un mesaj publicat pe rețeaua X, că Statele Unite ar trebui să „nu mai plătească companiilor media din afară pentru a ne spune care sunt informațiile”, potrivit Agerpres.

Ea a indicat în special agențiile France-Presse (AFP), The Associated Press (AP) și Reuters.

Lake a devenit luna trecută consilier special pe lângă US Agency for Global Media (USAGM), un organism public american care supervizează mai multe instituții de presă active în străinătate, cum ar fi Voice of America (VoA) și Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

„Am intervenit astăzi pentru a anula contractele scumpe și inutile ale US Agency for Global Media cu agenții de presă, printre care contracte în valoare de zeci de milioane de dolari cu Associated Press, Reuters și Agenția France Presse”, a scris Lake, în mesajul ei.

„Trebuie să producem noi înșine informațiile. Și dacă acest lucru nu este posibil, contribuabilul american are dreptul să știe de ce”, a adăugat ea.

Agenția France Presse are de ani de zile contracte cu media din USAGM pentru a furniza știri, fotografii și materiale video.

Miliardarul Elon Musk, căruia Donald Trump i-a încredințat o misiune extra-guvernamentală pentru a reduce cheltuielile publice, a cerut „închiderea” pur și simplu a Voice of America și Radio Free Europe, considerându-le „inutile”, puțin ascultate și scumpe.

Președintele Trump a selectat-o pe Kari Lake în decembrie pentru a conduce Voice of America, dar ea nu a fost confirmată încă în acest post.

La finalul februarie, trei dintre cele mai prestigioase agenții internaționale de presă din lume, AP, Bloomberg News și Reuters, au denunțat decizia Casei Albe de a restrânge accesul anumitor instituții media la conferințele președintelui Donald Trump.

„Este esențial într-o democrație ca publicul să aibă acces la actualități despre guvernul lor venind de la o presă liberă și independentă”, au scris, într-un comunicat comun, agențiile americane AP și Bloomberg News, alături de agenția canadiano-britanică Reuters. „Considerăm că orice măsură luată de stat pentru a limita numărul agențiilor de presă care au acces la președinte amenință acest principiu”, au adăugat acestea.

Casa Albă se află în prezent în plină ofensivă împotriva agenției AP, care făcea parte din cercul restrâns de jurnaliști admiși să lucreze aproape de președintele american, dar căreia i s-a interzis accesul.

Pe 19 februarie, Trump a anunțat că The Associated Press va continua să fie exclusă de la unele evenimente organizate de Casa Albă, până când agenția americană de știri se va conforma cu utilizarea, introdusă de către administrația republicanului, a termenului „Golful Americii” în loc de „Golful Mexic”.

Atunci, președintele american – vorbind despre el la persoana a treia – a adăugat că restricțiile au de-a face și cu modul în care AP a relatat subiecte legate de el și de noua lui administrație: „The Associated Press, după cum știți, a greșit foarte, foarte mult în privința alegerilor, a lui Trump, în privința tratamentului aplicat lui Trump și a altor lucruri care au legătură cu Trump, cu republicanii și conservatorii, iar ei nu ne fac nicio favoare”.

Editor : M.C