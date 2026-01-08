Live TV

Statele Unite vor „dicta” deciziile pe care să le ia Venezuela. „Dispunem de pârghii maxime”

Delcy Rodriguez
Delcy Rodriguez . Foto: Profimedia
Plan în trei etape pentru Venezuela Producție slabă

Statele Unite intenţionează să „dicteze” - până la noi ordine - deciziile autorităţilor din Venezuela şi să păstreze controlul comercializării petrolului venezuelean pe o perioadă „nedeterminată”, a anunţat administraţia Trump.

„Rămânem în strânsă coordonare cu autorităţile interimare, iar Statele Unite vor continua să le dicteze deciziile”, a anunţat miercuri într-o conferinţă de presă o purtăroare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Dispunem, evident, de pârghii maxime”, a subliniat ea, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Această punere la punct fără drept de apel intervine după ce preşedinta intermară a Venezuelei Delcy Rodriguez a anuţat marţi că „niciun agent extern nu guvernează” ţara.

The Wall Street Journal (WSJ) dezvăluie că instalarea la putere a acestei femei în vârstă de 56 de ani era scenariul favorit al Agenţiei Centrale americane de Informaţii (CIA), în cazul îndepărtării de la putere a preşedintelui Nicolas Maduro.

Preşedintele american Donald Trump a exclus deja, la rândul său, ca Maria Corina Machado, şefa opoziţiei venezuelene şi laureata Premiului Nobel pentru pace din 2025 să preia conducerea ţării.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a negat orice „improvizaţie” a autortăţilor americane după operaţiunea militară în Venezuela şi capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, în prezent deţinut în Statele Unite.

Plan în trei etape pentru Venezuela

„Asta nu e o improvizaţie”, a subliniat şeful diplomaţiei americane în faţa presei, la Capitoliu, subliniind că Washingtonul are un plan în trei etape în Venezuelea.

„Prima etapă este stabilizarea ţării”, a doua, denumită „restabilire”, constă în a se „asigura că întreprinderile americane, occidentale şi altele au acces pe piaţa venezueleană în mod drept”, iar a treia este, „bineînţeles, tranziţia”, a declarat el, fără să detalieze procesul în a treia etapă.

Karoline Leavitt a reiterat că, din punctul de vedere al Washingtonului, este „prematur” să se vobească despre organizarea unor alegeri în Venezuela.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a anunţat că Donald Trump se întâlneşte vineri cu patronii marilor grupuri petroliere americane pentru a „discuta despre oportunităţile uriaşe care se oferă acestor societăţi în acest moment” în Venezuela.

Secretarul american al Energiei Chris Wright a anunţat miercuri că Washingtonul va controla „pe o perioadă nedeterminată” comercializarea petrolului venezuelean, principala resursă a ţării, la o zi după ce preşedintele american a anunţat o livrarea de zeci dce milioane de barili de ţiţei Statelor Unite de către Caracas.

„Resursele sunt uriaşe”, s-a entuziasmat secretarul, care se aşteaptă la „obţinerea mai multor sute de mii de barili pe zi din producţia suplimentară pe termen scurt şi mediu, în cazul în care se întrnesc condiţiile”.

După aceste declaraţii, compania petrolieră publică venezueleană PDVSA a anunţat că negociază vânzarea de petroul cu Statele Unite.

Producție slabă

Caracasul dispune de cele mai mari zăcăminte dovedite de petrol din lume, de peste 303 miliarde de petrol de barili, potrivit Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEP), urmat de Arabia Saudită şi Iran.

Însă producţia venezueleană rămâne slabă - de ordinul a un milion de barili pe zi - din cauza zecilor de ani de subinvestiţii în infrastructuri şi a sancţiunilor americane, potrivit unor experţi.

Partidul Republican susţine cu entuziasm strategia lui Donald Trump în Venezuela, însă opoziţia democrată îl acuză că a acţionat fără aprobarea Congresului.

„Sunt foarte, foarte impresionată de armata americană şi de această operaţiune militară”, a declarat AFP alesul democrat în Camera Reprezentanţilor Shri Thanedar.

Însă Guvernul Trump „ar fi trebuit să ceară autorizarea Congresului” care, potrivit Constituţiei, dispune de puterea de a declara război, subliniază el.

Autorităţile venezuelene au denunţat miercuri distrugerea unor infrastructuri nemilitare în bombardamente americane, sâmbătă, şi anume a unui institut ştiinţific şi a unui depozit de medicamente situate în apropierea capitalei.

