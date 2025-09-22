Live TV

Statele Unite vor să impună sancţiuni împotriva întregii CPI pentru că anchetează posibile crime de război în Gaza

Data publicării:
The,Hague,,Netherlands,-,December,28,,2023:,Building,Of,The
Curtea Penală Internațională (CPI). Foto: Shutterstock

Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza.

Washingtonul a impus deja sancţiuni ţintite împotriva mai multor procurori şi judecători ai Curţii, dar sancţionarea entităţii în sine ar constitui o escaladare majoră.

Şase surse familiarizate cu problema, care au vorbit toate cu Reuters sub acoperirea anonimatului din cauza sensibilităţii dosarului, au declarat că o decizie privind aceste sancţiuni este aşteptată în curând, relatează News.ro.

Oficialii CPI au ţinut deja reuniuni interne de urgenţă pentru a discuta impactul unor eventuale sancţiuni generale, a indicat o sursă. Diplomaţi din statele membre ale CPI au purtat, de asemenea, discuţii, potrivit altor două surse.

Un oficial american, care a vorbit, de asemenea, sub acoperirea anonimatului, a confirmat că se are în vedere impunerea de sancţiuni la nivelul întregii organizaţii, dar nu a dat detalii cu privire la calendarul acestora.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a acuzat CPI că impune „pretinsa sa jurisdicţie” asupra americanilor şi israelienilor şi a afirmat că Washingtonul va lua alte măsuri, fără a da detalii.

„CPI are posibilitatea de a schimba cursul prin efectuarea unor schimbări structurale critice şi adecvate. Statele Unite vor lua măsuri suplimentare pentru a ne proteja curajoşii militari şi alte persoane atâta timp cât CPI va continua să reprezinte o ameninţare pentru interesele noastre naţionale", a declarat purtătorul de cuvânt.

Sancţiunile ar putea afecta operaţiunile zilnice ale CPI, fie că este vorba de capacitatea sa de a-şi remunera personalul, de accesul la conturile bancare sau de utilizarea computerelor.

Pentru a atenua potenţialele daune, personalul CPI a primit în această lună salariile pentru restul anului 2025 în avans, au indicat trei surse, deşi nu este prima dată când se întâmplă acest lucru.

CPI caută, de asemenea, alţi furnizori de servicii bancare şi informatice, au indicat trei surse.

Judecătorii CPI au emis mandate de arestare împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, fostului ministru israelian al Apărării Yoav Gallant şi liderului Hamas Ibrahim al Masri în noiembrie anul trecut pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii comise în timpul războiului din Gaza.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
4
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără
Digi Sport
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman.
Fost ambasador SUA în România, despre Putin: NATO și Europa trebuie...
BUCURESTI - REPATRIOT SUMMIT - 3 OCT 2024
Ce spune Adrian Zuckerman despre reformele Guvernului Bolojan...
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Ministrul Moșteanu: Există proceduri de interceptare, avem avioane...
nicusor dan CSAT
CSAT stabilește joi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor...
Ultimele știri
Unul dintre fiii fostului preşedinte Bolsonaro, pus sub acuzare după ce a amenințat autoritățile judiciare în procesului tatălui său
Fost ambasador SUA la București: „Eu văd multe paralele între ce face Putin acum și ce făcea Hitler în 1938”
Donald Trump: Recunoaşterea statului Palestina este „o recompensă pentru Hamas”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Emergency Arab-Islamic Summit In Doha, Qatar - 15 Sep 2025
Liderii arabi se vor întâlni cu Trump pentru a discuta pacea în Gaza, după recunoașterea Palestinei ca stat
putin la birou
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Principala temă pusă pe masă
donald trump la birou
Legătura dintre paracetamol și autism. Donald Trump susține că va face un anunț „uimitor”
Boeing E-7A Wedgetail
Marea Britanie va livra avioane militare Statelor Unite pentru prima dată în peste 50 de ani
Understanding,The,Israel-palestinian,Authority,Dispute.,Top,View,Photo,Of,Palestinian
Germania anunță condițiile în care va recunoaște oficial statul Palestina
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de...
Adevărul
Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei...
Playtech
Impozitul pe locuinţă, eliminat dacă proprietatea are sub 120 de mp
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Fotbalistul român trimis la muncă de fosta soție! Acuzații neașteptate: ”Poate să facă pușcărie”
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO...
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026