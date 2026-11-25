Se ştia deja că meseriile cele mai expuse la inteligenţa artificială în Franţa sunt cele de birou. Însă un nou studiu aduce o perspectivă neaşteptată: posturile ocupate în majoritate de femei sunt cele mai afectate.

Publicată în colaborare cu Laboratorul pentru Inovaţie şi Viitorul Muncii al HEC (École des hautes études commerciales de Paris), o notă a mai multor economişti, semnată în special de Antonin Bergeaud, se intitulează „AI generativă: angajaţii de birou în prima linie”, relatează Le Figaro, citat de News.ro. Angajat sau tehnician în contabilitate, funcţionar administrativ local, secretar: „Profesiile cele mai expuse sunt cele de birou, ale căror sarcini constau în prelucrarea informaţiilor pe ecran”, se menţionează în notă.

Profesiile cel mai puţin expuse ţin, dimpotrivă, de sectorul construcţiilor, al îngrijirii şi al asistenţei personale.

Autorii au clasificat angajaţii în cinci grupe, în funcţie de gradul de expunere a profesiei lor la AI generativă. Grupul cel mai expus, în care se concentrează meseriile de birou cu calificare redusă, numără aproape 63% femei, în timp ce acestea reprezintă puţin sub 50 % din totalul angajaţilor. Ucenicii reprezintă 5,4 % din acest grup, faţă de 3,4 % din total.

În meseriile de birou, cu cât nivelul de calificare al angajaţilor este mai scăzut, cu atât expunerea lor la AI este mai mare, spre deosebire de alte sectoare, cum ar fi industria, unde muncitorii sunt net mai puţin expuşi decât inginerii şi cadrele tehnice, subliniază autorii.

În aceste meserii de birou cu calificare redusă, unde „o parte din competenţe se dobândesc prin practică alături de colegii cu mai multă vechime”, dacă AI înlocuieşte omul pentru o parte din ce în ce mai mare de sarcini, întreprinderile ar putea reduce recrutările şi, astfel, numărul angajaţilor cu experienţă, avertizează autorii.

„Deocamdată, scăderea angajărilor tinerilor în aceste locuri de muncă, de aproximativ 30% de la sfârşitul anului 2022, este aceeaşi atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi”, a declarat Antonin Bergeaud pentru AFP, întrebat despre un posibil impact al implementării AI generative asupra inegalităţilor salariale dintre femei şi bărbaţi.

„Ce se va întâmpla în continuare va depinde de modul în care o vor utiliza întreprinderile: dacă AI va înlocui o parte din aceste sarcini, salariile şi angajările în meseriile cu predominanţă feminină ar putea avea de suferit, iar decalajul s-ar putea adânci; în acest caz, există un risc privind inegalităţile dintre bărbaţi şi femei, la fel cum există un risc privind inegalităţile dintre tineri şi persoanele în vârstă”, avertizează el.

Editor : M.B.