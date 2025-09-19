Live TV

Statuie aurită de 3 metri, înfățișându-l pe Trump cu un Bitcoin în mână, instalată în apropiere de Capitoliu

Data publicării:
Trump Bitcoin Statue In Washington., Dc, United States - 17 Sep 2025
Statuia cu Trump și Bitcoinul, instalată la Washington. Foto: Profimedia

O statuie aurie înaltă de peste trei metri, reprezentându-l pe președintele american Donald Trump ținând în mână un Bitcoin, a fost instalată temporar pe 3rd Street, în apropierea clădirii Capitoliului SUA. Lucrarea a apărut chiar în ziua în care Rezerva Federală urma să anunțe o nouă decizie privind politica monetară, fapt ce a transformat momentul într-un gest cu puternică încărcătură simbolică, relatează CNBC.

Potrivit organizatorilor, un grup de investitori în criptomonede, statuia este menită să deschidă o dezbatere despre rolul monedelor digitale în viitorul economiei și despre raportul de forțe dintre piețele tradiționale și noile tehnologii financiare.

Hichem Zaghdoudi, purtătorul de cuvânt al proiectului, a explicat că monumentul „simbolizează intersecția dintre politică și inovația financiară”.

Trump Bitcoin Statue In Washington., Dc, United States - 17 Sep 2025
Statuia este un omagiu adus președintelui Trump. Foto: Profimedia

Reacțiile nu au întârziat să apară. Susținătorii instalației o consideră o formă de artă protestatară, menită să atragă atenția asupra transformărilor prin care trece sistemul financiar global. Criticii o privesc însă ca pe o acțiune de marketing, mai ales că în jurul proiectului a fost lansat și un token de tip „memecoin” asociat imaginii lui Trump.

Deși pe rețele sociale au circulat imagini cu un permis de instalare, nu este clar dacă autoritățile locale au aprobat oficial inițiativa. Cert este că statuia a fost accesibilă publicului pentru o singură zi, între orele 9:00 și 16:00, fiind anunțată de la bun început ca o expoziție temporară.

 

Editor : Marina Constantinoiu

