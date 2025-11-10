„Statul italian îi încurajează pe cetățeni să joace”. Cercul vicios al celei mai mari industrii de jocuri de noroc din Europa

Italia a devenit cea mai mare industrie de jocuri de noroc din Europa, depășind Marea Britanie, Germania și Franța, cu venituri de peste 21,5 miliarde de euro în 2024, potrivit Reuters. Aproape jumătate dintre adulții italieni au pariat cel puțin o dată pe an, iar extinderea platformelor online a transformat fenomenul într-o dependență națională. În timp ce statul colectează miliarde din taxe, specialiștii vorbesc despre o „piață subterană” controlată de mafie, iar Biserica Catolică trage un semnal de alarmă. În spatele profiturilor uriașe se ascund povești de viață marcate de pierdere, rușine și neputință: „Mi-am pierdut chiar și demnitatea”.

Cea mai mare industrie de jocuri de noroc din Europa

„M-am dedicat cazinourilor, curselor de cai, tot ce se putea. Practic, am colindat toate cazinourile din Europa. Mi-am risipit toate bunurile, am jucat tot, am pierdut totul acolo”, a povestit Luciano, fost mecanic de tren, pentru Reuters.

Când Luciano a pășit pentru prima dată într-o clinică anti-dependență din orașul italian Pisa, singurul lucru pe care nu-l pierduse după ani de jocuri de noroc erau hainele de pe el, în timp ce toate bunurile, casa, economiile și demnitatea, dispăruseră.

Povestea lui Luciano ilustrează latura întunecată a ascensiunii Italiei ca cea mai mare piață de jocuri de noroc din Europa, o creștere alimentată de expansiunea platformelor online și a aplicațiilor mobile care fac parierea mai ușoară ca oricând.

Industria jocurilor de noroc din Italia a depășit Marea Britanie, Germania și Franța, veniturile brute din jocuri, diferența dintre sumele pariate și câștigurile jucătorilor, ajungând la 21,5 miliarde de euro (25 de miliarde de dolari) în 2024.

Expansiunea masivă a pariurilor a umplut visteria statului, dar a pus-o pe premierul Giorgia Meloni, o conservatoare care se autodefinește drept apărătoare a valorilor familiei, în opoziție cu Biserica Catolică și alți lideri care cer o reglementare mai strictă.

Cine câștigă atunci când mafia intră în joc

„(Jocurile de noroc) ruinează oameni, îi sărăcesc și, în multe cazuri, distrug relații. Este clar că e nevoie de un efort uriaș din partea tuturor pentru a controla fenomenul”, declara în iunie cardinalul Matteo Zuppi, președintele Conferinței Episcopale Italiene.

Există și indicii că mafia profită de dependența de jocuri de noroc a italienilor. Raportul „Cartea Neagră a Jocurilor de Noroc”, publicat anul acesta de sindicatul CGIL, arată că pariatul este deosebit de răspândit în regiunile sudice mai sărace, dominate de grupări mafiote.

Direcția Națională Antimafia din Italia menționează frecvent sectorul jocurilor de noroc și al pariurilor online drept puternic infiltrat de clanurile mafiote, în special de organizația calabreză ’Ndrangheta, care îl folosește pentru spălarea banilor.

Potrivit Consiliului Național Italian pentru Cercetare, 20,5 milioane de italieni – adică 43% din populația adultă – au pariat cel puțin o dată în 2022, în special bărbații.

Dintre aceștia, 1,1 milioane au petrecut cel puțin o oră zilnic jucând, un tipar comun printre Luciano și alți foști dependenți intervievați de Reuters, care au cerut să-și păstreze anonimatul.

„E ca un vultur care stă pe umărul meu”

Francesco, 52 de ani, spune că dependența lui a început încă din copilărie. Își amintește cum, la gimnaziu, un profesor l-a certat pentru că juca zaruri sub bancă, pe mize de 100 de lire italiene (circa 5 eurocenți).

Deși spune că acum s-a vindecat, recunoaște că tentația rămâne.

„E ca un vultur care stă pe umărul meu”, a spus el.

Reprezentanții industriei afirmă că promovează „jocul responsabil”, iar autoritatea guvernamentală care reglementează sectorul susține că restricțiile excesive nu funcționează, deoarece îi împing pe oameni către piața ilegală.

„Estimăm că există o piață subterană ilegală care valorează peste 10% din piața legală”, a declarat luna trecută Mario Lollobrigida, șeful departamentului pentru jocuri de noroc din cadrul Agenției pentru Vamă și Monopoluri.

„Italia are o abordare pragmatică față de jocurile de noroc, recunoscând contribuția acestui sector la locuri de muncă și la economie. Suntem bucuroși să susținem creșterea industriei, monitorizând totodată riscurile”, a adăugat un oficial guvernamental.

„Statul italian îi încurajează pe cetățeni să joace”

Giovanni, un medic veterinar de 44 de ani care a reușit să scape de dependența de păcănele acum șase luni, spune însă că statul nu face destul.

„E ca și cum statul italian îi încurajează pe cetățeni să joace. Publicitatea e peste tot – la televizor, în reclame unde se spune: «Îți plac câștigurile ușoare?» Parcă vor să creeze o problemă pe care apoi nu știu cum s-o gestioneze”, a spus el.

Pentru Luciano, a fost nevoie de aproape zece ani de terapie de grup la centrul public SERD din Pisa – care tratează și dependenți de droguri și alcool – pentru a renunța la jocurile de noroc. Totul începuse, spune el, când a găsit un pliant în tren care oferea „cină gratuită” într-un cazinou.

„De fiecare dată îmi spuneam: bine, acum merg la Monte Carlo și recuperez banii pierduți. N-am rezolvat niciodată nimic, am pierdut totul. Mi-am pierdut chiar și demnitatea”, a spus el, cu lacrimi în ochi.

Psihologul care l-a tratat, dr. Rosanna Cardia, spune că dependența de jocuri duce la destrămarea multor familii.

„Vin multe soții furioase și mulți soți copleșiți de vinovăție. Uneori, urmează divorțul”, a declarat ea pentru Reuters.

Cheltuielile italienilor pentru jocuri de noroc au crescut vertiginos în ultimele două decenii, cu avansuri anuale de peste 15% după pandemia de COVID, ajungând la 157,4 miliarde de euro în 2024.

Flutter, cel mai mare operator de jocuri de noroc online din lume, a cumpărat compania italiană Sisal în 2021, iar liderul național Lottomatica a prosperat, crescându-și veniturile de cinci ori între 2020 și 2024 și intrând, în septembrie, în indicele bursier principal al Bursei din Milano.

„Ne descurcăm foarte bine pe piața italiană, care este excelentă atât din punct de vedere al cererii, cât și al reglementărilor. Credem că această tendință este una pe termen lung și va continua mult timp”, declara în iulie CEO-ul Guglielmo Angelozzi.

În acest context, statul italian a colectat anul trecut 11,5 miliarde de euro din taxe pe jocuri de noroc, comparativ cu 1,4 miliarde din alcool și 14,5 miliarde din tutun, deși veniturile au scăzut ușor față de 2023 (11,6 miliarde).

Experții spun că scăderea se datorează expansiunii jocurilor online, unde taxele sunt mai mici, în detrimentul celor tradiționale, precum sloturile sau lozurile.

