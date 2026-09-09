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Statul Major General al Ucrainei a dat publicității pierderile Rusiei: S-a mai trecut o graniță

Data publicării:
Tanc rusesc distrus
Foto: Profimedia
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Statul Major General al Ucrainei a dat publicității pierderile Moscovei, care au depășit o cifră rotundă: Rusia a pierdut peste 1,5 milioane de soldați în Ucraina începând cu 24 februarie 2022.

Rusia a pierdut 1.500.870 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din 24 februarie 2022, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 9 septembrie.

Cifra include și 1.480 de victime înregistrate de forțele ruse în ziua trecută.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 12.338 de tancuri, 25.290 de vehicule blindate de luptă, 146.008 de vehicule și cisterne de combustibil, 49.383 de sisteme de artilerie, 2.105 sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.613 sisteme de apărare aeriană, 441 de avioane, 355 de elicoptere, 2.534 de sisteme terestre fără pilot, 506.188 de drone aeriene, 5.103 rachete de croazieră, 35 de nave și ambarcațiuni, precum și două submarine.

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Un raport al CSIS din ianuarie 2026 arată că Ucraina a suferit probabil între 500.000 și 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, dintre care se estimează că între 100.000 și 140.000 au fost uciși în luptă.

Deși oficialii ucraineni dezvăluie rar această cifră, președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru France TV, pe 4 februarie, că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși în luptă de la începutul războiului pe scară largă, la care se adaugă un număr mult mai mare de dispăruți în luptă.

Intensitatea atacurilor cu drone rusești și a luptelor a făcut extrem de dificilă pentru Ucraina recuperarea cadavrelor soldaților căzuți la datorie, necesare pentru confirmarea identității prin testul ADN.

Editor : Sebastian Eduard

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