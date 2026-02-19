Live TV

Statul New Mexico anchetează acuzația privind existența unor cadavre îngropate în apropierea fermei lui Epstein

Data publicării:
Jeffrey Epstein Associate
Zorro Ranch, ferma lui Jeffrey Epstein. Foto: Profimedia
Din articol
E-mailul de la care a pornit totul S-a prezentat la FBI pentru a raporta e-mailul

Departamentul de Justiție din statul american New Mexico a declarat miercuri că statul investighează o acuzație, care a reieșit din documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA, potrivit căreia infractorul sexual Jeffrey Epstein a ordonat îngroparea cadavrelor a două fete, cu cetățenii străine, în afara fermei sale izolate din New Mexico. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție din New Mexico, Lauren Rodriguez, a declarat că a solicitat Departamentului de Justiție al SUA o copie needitată a unui e-mail din 2019 care conține acuzația, scrie Reuters.

Statul american New Mexico investighează o acuzație conform căreia defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein ar fi ordonat îngroparea cadavrelor a două fete în afara fermei sale izolate din acest stat, a declarat Departamentul de Justiție al statului.

Acuzația a apărut în documentele publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA, care fac parte din dosarele care îl vizează pe infractorul sexual Jeffrey Epstein (decedat).

Departamentul de Justiție al SUA nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. FBI-ul a refuzat să comenteze.

„Investigăm activ această acuzație și efectuăm o analiză mai amplă în lumina ultimei comunicări a Departamentului de Justiție al SUA”, a declarat Rodriguez într-un răspuns trimis prin e-mail la întrebările referitoare la acest caz, scrie straitstimes.com.

E-mailul de la care a pornit totul

Pe 17 februarie, Legislativul din New Mexico a lansat prima anchetă cuprinzătoare privind acuzațiile că Epstein a abuzat sexual fete și femei la Zorro Ranch, situată la 48 km sud de Santa Fe, timp de mai bine de două decenii. Presiunea exercitată de legislatorii democrați pentru a scoate la iveală infracțiunile lui Epstein a devenit o provocare politică majoră pentru președintele SUA, Donald Trump.

E-mailul redactat din 2019, inclus în ultima versiune a documentelor legate de Epstein date publicității de Departamentul de Justiție al SUA, i-a fost trimis la câteva luni după moartea lui Epstein lui Eddy Aragon, un prezentator de emisiuni radio din New Mexico care discutase despre ferma Zorro în cadrul programului său.

Expeditorul, care pretindea că este un fost angajat al fermei Zorro, a solicitat plata unui bitcoin în schimbul unor videoclipuri care, potrivit e-mailului, fuseseră filmate în casa lui Epstein și îl arătau pe finanțist făcând sex cu minori.

Aragon a declarat într-un interviu telefonic că a considerat e-mailul ca fiind de interes și l-a transmis imediat FBI-ului. El a spus că nu a primit nicio plată de la expeditor și că nu a mai avut niciun contact cu acesta, deși recent a încercat să-i răspundă pentru prima dată, dar adresa nu mai era funcțională.

E-mailul trimis către Aragon spunea că două fete din străinătate fuseseră îngropate la ordinul lui Epstein „undeva în dealurile din afara Ranch-ului Zorro” și că cele două muriseră „prin strangulare în timpul unui act sexual brutal, fetișist”.

S-a prezentat la FBI pentru a raporta e-mailul

Un raport al FBI din 2021, inclus și în ultima versiune a dosarului Epstein, menționează că Aragon s-a prezentat la un birou al FBI pentru a raporta e-mailul, care oferea șapte videoclipuri cu abuzuri sexuale și locația a două fete îngropate la ferma Zorro, în schimbul unui bitcoin.

O căutare efectuată de Reuters în alte documente din dezvăluirile Departamentului de Justiție nu a găsit alte referiri la acuzațiile din e-mailul redactat sau la concluziile anchetatorilor cu privire la aceste acuzații.

Departamentul de Justiție a avertizat în 2025 că unele dintre dosarele divulgate în urma anchetei sale asupra lui Epstein „conțin afirmații neadevărate și cu caracter senzațional” și că acestea includ acuzații anonime pe care anchetatorii nu le-au coroborat sau, în unele cazuri, le-au considerat false.

Într-un interviu acordat pe 18 februarie, un oficial al statului New Mexico, Stephanie Garcia Richard, a declarat că biroul său a găsit e-mailul redactat în timpul unei căutări recente în ultima versiune a dosarelor Epstein.

Într-o scrisoare din 10 februarie adresată Departamentului de Justiție al SUA, ea a solicitat oficialilor federali și statali din domeniul justiției să investigheze pe deplin acuzațiile de criminalitate de la ferma lui Epstein și terenurile statale adiacente acesteia.

Epstein a închiriat aproximativ 503 ha de terenuri de stat în jurul fermei sale în 1993. Garcia a anulat contractele de închiriere în septembrie 2019, după ce biroul său a stabilit că Epstein nu folosea terenul pentru creșterea animalelor sau agricultură, ci ca o zonă de protecție a intimității în jurul ranch-ului său.

Epstein a murit într-o închisoare din New York în august 2019. Moartea sa a fost declarată sinucidere, deși cauza morții este pusă la îndoială de mulți, inclusiv de fratele defunctului.

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin
1
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
3
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
Vladimir Putin la telefon
4
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în...
LIA SAVONEA
5
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digi Sport
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bill Gates
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială, după ce a apărut în dosarele Epstein
File: Jefferey Epstein Court Case
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, spun experții ONU
Cătălin Predoiu Kash Patel
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel, la Washington. Discuțiile au vizat crima organizată și terorismul
epstein trump 2
Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă la îndoială de fratele infractorului sexual: „Semăna prea mult cu o crimă”
Recomandările redacţiei
fostul print andrew
BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat...
nicusor dan
Nicușor Dan ar putea ține un discurs la Consiliul pentru Pace. Este...
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru, atac direct la PSD după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM...
Ultimele știri
ANAF va propune modificări în cazierul fiscal: firmele cu istorii de insolvență nu vor mai putea înființa altele
Suedia anunță noile condiții de detenţie a adolescenţilor, după ce a scăzut vârsta de răspundere penală la 13 ani
Surse Digi24.ro: Firmele reclamă lipsa rambursărilor după respingerea cererilor prin StartPost. Reacția Poștei Române
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Protest în București. Pensionarii cu grupe de muncă cer bani în plus la pensie. Ce șanse de rezolvare sunt?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...