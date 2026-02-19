Statul New Mexico anchetează acuzația privind existența unor cadavre îngropate în apropierea fermei lui Epstein

Departamentul de Justiție din statul american New Mexico a declarat miercuri că statul investighează o acuzație, care a reieșit din documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA, potrivit căreia infractorul sexual Jeffrey Epstein a ordonat îngroparea cadavrelor a două fete, cu cetățenii străine, în afara fermei sale izolate din New Mexico. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție din New Mexico, Lauren Rodriguez, a declarat că a solicitat Departamentului de Justiție al SUA o copie needitată a unui e-mail din 2019 care conține acuzația, scrie Reuters.

Acuzația a apărut în documentele publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA, care fac parte din dosarele care îl vizează pe infractorul sexual Jeffrey Epstein (decedat).

Departamentul de Justiție al SUA nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. FBI-ul a refuzat să comenteze.

„Investigăm activ această acuzație și efectuăm o analiză mai amplă în lumina ultimei comunicări a Departamentului de Justiție al SUA”, a declarat Rodriguez într-un răspuns trimis prin e-mail la întrebările referitoare la acest caz, scrie straitstimes.com.

E-mailul de la care a pornit totul

Pe 17 februarie, Legislativul din New Mexico a lansat prima anchetă cuprinzătoare privind acuzațiile că Epstein a abuzat sexual fete și femei la Zorro Ranch, situată la 48 km sud de Santa Fe, timp de mai bine de două decenii. Presiunea exercitată de legislatorii democrați pentru a scoate la iveală infracțiunile lui Epstein a devenit o provocare politică majoră pentru președintele SUA, Donald Trump.

E-mailul redactat din 2019, inclus în ultima versiune a documentelor legate de Epstein date publicității de Departamentul de Justiție al SUA, i-a fost trimis la câteva luni după moartea lui Epstein lui Eddy Aragon, un prezentator de emisiuni radio din New Mexico care discutase despre ferma Zorro în cadrul programului său.

Expeditorul, care pretindea că este un fost angajat al fermei Zorro, a solicitat plata unui bitcoin în schimbul unor videoclipuri care, potrivit e-mailului, fuseseră filmate în casa lui Epstein și îl arătau pe finanțist făcând sex cu minori.

Aragon a declarat într-un interviu telefonic că a considerat e-mailul ca fiind de interes și l-a transmis imediat FBI-ului. El a spus că nu a primit nicio plată de la expeditor și că nu a mai avut niciun contact cu acesta, deși recent a încercat să-i răspundă pentru prima dată, dar adresa nu mai era funcțională.

E-mailul trimis către Aragon spunea că două fete din străinătate fuseseră îngropate la ordinul lui Epstein „undeva în dealurile din afara Ranch-ului Zorro” și că cele două muriseră „prin strangulare în timpul unui act sexual brutal, fetișist”.

S-a prezentat la FBI pentru a raporta e-mailul

Un raport al FBI din 2021, inclus și în ultima versiune a dosarului Epstein, menționează că Aragon s-a prezentat la un birou al FBI pentru a raporta e-mailul, care oferea șapte videoclipuri cu abuzuri sexuale și locația a două fete îngropate la ferma Zorro, în schimbul unui bitcoin.

O căutare efectuată de Reuters în alte documente din dezvăluirile Departamentului de Justiție nu a găsit alte referiri la acuzațiile din e-mailul redactat sau la concluziile anchetatorilor cu privire la aceste acuzații.

Departamentul de Justiție a avertizat în 2025 că unele dintre dosarele divulgate în urma anchetei sale asupra lui Epstein „conțin afirmații neadevărate și cu caracter senzațional” și că acestea includ acuzații anonime pe care anchetatorii nu le-au coroborat sau, în unele cazuri, le-au considerat false.

Într-un interviu acordat pe 18 februarie, un oficial al statului New Mexico, Stephanie Garcia Richard, a declarat că biroul său a găsit e-mailul redactat în timpul unei căutări recente în ultima versiune a dosarelor Epstein.

Într-o scrisoare din 10 februarie adresată Departamentului de Justiție al SUA, ea a solicitat oficialilor federali și statali din domeniul justiției să investigheze pe deplin acuzațiile de criminalitate de la ferma lui Epstein și terenurile statale adiacente acesteia.

Epstein a închiriat aproximativ 503 ha de terenuri de stat în jurul fermei sale în 1993. Garcia a anulat contractele de închiriere în septembrie 2019, după ce biroul său a stabilit că Epstein nu folosea terenul pentru creșterea animalelor sau agricultură, ci ca o zonă de protecție a intimității în jurul ranch-ului său.

Epstein a murit într-o închisoare din New York în august 2019. Moartea sa a fost declarată sinucidere, deși cauza morții este pusă la îndoială de mulți, inclusiv de fratele defunctului.

Editor : M.C