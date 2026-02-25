O fotografie cu Stephen Hawking relaxându-se pe un șezlong alături de două femei în bikini a fost publicată în dosarele Esptein. Imaginea fizicianului britanic a circulat online după ce a apărut în cea mai recentă serie de documente publicate în cadrul anchetei Departamentului de Justiție al Statelor Unite asupra lui Jeffrey Epstein, potrivit The Times.

Hawking a murit în 2018, la vârsta de 76 de ani, după ce a trăit cu o boală progresivă de neuron motor (scleroză laterală amiotrofică), care l-a lăsat invalid timp de mai bine de 50 de ani.

Deși nu este clar unde a fost făcută fotografia, se știe că Hawking a participat la o conferință găzduită de Epstein în 2006, cu cinci luni înainte ca finanțatorul să fie acuzat de solicitarea de servicii sexuale de la o minoră.

Stephen Hawking împreună cu persoane necunoscute într-o fotografie nedatată și cenzurată, publicată de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Foto: Profimedia

El s-a numărat printre cei 21 de oameni de știință care au vizitat St. Thomas din Insulele Virgine și insula lui Epstein, Little Saint James, în cadrul evenimentului „Energia spațiului gol care nu este zero”.

O postare pe blog a Fundației Jeffrey Epstein VI afirma că invitații s-au întâlnit pentru „a discuta, a se relaxa pe plajă și a face o excursie la insula privată din apropiere, a filantropului științific Jeffrey Epstein, care a finanțat evenimentul”.

Conferința a avut loc la hotelul de cinci stele Ritz-Carlton, unde se știe că oaspeții au plătit 1.600 de dolari pe noapte, pe insula St. Thomas. Se pare că invitații la conferință și-au împărțit timpul între St. Thomas și Little Saint James, unde Epstein i-a găzduit personal.

Hawking a apărut anterior în două fotografii legate de proprietatea Epstein. O fotografie apărută în 2015 îl arăta în aer liber alături de alți câțiva inivitați. O alta îl arăta bucurându-se de un tur submarin al fundului mării în Little Saint James. Se pare că Epstein ar fi modificat vehiculul astfel încât Hawking, care folosea un scaun cu rotile, să poată avea și el acces.

Hawking este menționat de cel puțin 250 de ori într-un număr de peste 3,5 milioane de documente, dar nu a fost niciodată fotografiat alături de infractorul sexual condamnat. Includerea sa în dosarele referitoare la Epstein nu constituie neapărat o dovadă a unei fapte ilegale.

Epstein s-a autointitulat adesea filantrop științific, încercând să cultive relații cu Stephen Jay Gould, paleontologul și biologul evoluționist, Oliver Sacks, neurologul, George M. Church, autorul de bestselleruri, și Frank Wilczek, fizicianul teoretician, potrivit The New York Times.

Universitatea Harvard a declarat că o analiză a legăturilor sale cu pedofilul condamnat a constatat că acesta a donat 9,1 milioane de dolari instituției între 1998 și 2008, înainte de condamnarea sa.

Editor : Ș.R.