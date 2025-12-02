Live TV

Steve Witkoff se întâlnește cu Kirill Dmitriev, omul lui Vladimir Putin, la Moscova. La discuții participă și ginerele lui Trump

Kirill Dmitriev - Steve Witkoff
Kirill Dmitriev (stânga) și Steve Witkoff (dreapta). Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Witkoff, Kushner și Dmitriev s-au plimbat prin Moscova și au fost la restaurant

Trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev se întâlnește marți la Moscova cu reprezentantul special al SUA, Steve Witkoff, relatează Reuters. Cei doi s-au întâlnit de mai multe ori în Rusia și în Statele Unite pentru a discuta propuneri de pace privind Ucraina și oportunități viitoare de investiții care implică SUA și Rusia.

ACTUALIZARE 17:05 Trimisul special al președintelui SUA Steve Witkoff, ginerele președintelui american Jared Kushner și trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev s-au plimbat prin Moscova înainte de întrevederea care urmează să înceapă. 

Propagandiștii ruși susțin că americanii, însoțiți de Dmitriev, au fost văzuți la unul dintre restaurantele din Moscova, relatează Nexta.

Sky News, care citează presa rusă, confirmă faptul că americanii au fost la restaurant cu Dmitriev. Este vorba despre un restaurant cu o stea Michelin, precizează Sky News.

Aflat în vizită oficială în Irlanda, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că așteaptă vești de la echipa SUA după întâlnirile cu Putin și alți oficiali ruși.

Știrea inițială

Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, se întâlnesc marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru discuții privind o posibilă soluție pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict european de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Summitul are loc după două zile de negocieri în Florida între oficiali ucraineni și americani, inclusiv Witkoff și Kushner, care au avut ca scop rafinarea unui plan de pace susținut de SUA, considerat favorabil Rusiei. 

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris discuțiile drept „constructive”, dar a spus că există „câteva probleme dificile care încă trebuie rezolvate”.

Vorbind după o întrevedere cu președintele francez Emmanuel Macron, care a avut loc luni la Paris, liderul ucrainean a declarat că prioritățile Kievului în negocierile de pace sunt menținerea suveranității Ucrainei și asigurarea unor garanții solide de securitate. 

Zelenski a declarat că „problema teritorială este cel mai dificil” element al acordului de pace, Kremlinul continuând să facă presiuni ca Ucraina să cedeze teritorii din est, pe care încă le controlează - lucru pe care Kievul a susținut de mult timp că nu îl va face niciodată.

Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina

Controverse la Washington: Planul de pace al SUA pentru Ucraina a fost inspirat dintr-un document rusesc prezentat administraţiei Trump

