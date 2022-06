„Stingeți luminile!” Un ministru australian le cere oamenilor să facă economie de energie pentru a evita o pană de curent

Ministrul australian al energiei a cerut oamenilor din New South Wales, un stat care include și Sydney, cel mai mare oraș al țării, să stingă luminile pentru a evita o criză energetică, relatează BBC.

Chris Bowen spune că oamenii nu ar trebui să folosească electricitatea timp de două ore în fiecare seară, dacă pot face acest lucru. El s-a declarat însă „încrezător” că o pană de curent poate fi evitată.

Apelul ministrului vine după ce principala piață de energie electrică din Australia a fost suspendată din cauza creșterii prețurilor.

Bowen le-a cerut oamenilor care locuiesc în New South Wales să economisească cât mai multă energie.

„Dacă puteți face acest lucru, nu folosiți aparate electrice între 6 și 8 seara”, a spus el în timpul unei conferințe de presă.

Australia este unul dintre cei mai mari exportatori de cărbune și gaz natural lichefiat din lume, dar se confruntă cu o criză a energiei începând cu luna trecută. Trei sferturi din energia electrică a țării este încă generată din cărbune, iar Australia a fost acuzată că nu a făcut suficienți pași pentru a-și reduce emisiile investind în surse regenerabile de energie.

În ultimele săptămâni, Australia s-a confruntat cu impactul întreruperilor în aprovizionarea cu cărbune, întreruperi ale operațiunilor mai multor centrale electrice pe cărbune și creșterea prețurilor la energie la nivel mondial.

Inundațiile de la începutul acestui an au lovit unele mine de cărbune din New South Wales și Queensland, în timp ce problemele tehnice au dus la scăderea producției la alte la două mine care aprovizionează cea mai mare centrală pe cărbune din New South Wales.

Aproximativ un sfert din capacitatea de producție a energiei electrice pe bază de cărbune a Australiei este în prezent scoasă din funcțiune din cauza acestor probleme.

Unii producători de energie electrică s-au confruntat de asemenea cu o creștere a costurilor, în condițiile în care prețurile globale ale cărbunelui și gazului au crescut din cauza sancțiunilor impuse Rusiei pentru invazia în Ucraina.

Pe de altă parte, cererea de energie a crescut pe fondul unui val de frig neobișnuit pentru această perioadă a anului și în urma redeschiderii economiei australiene, după relaxarea restricțiilor anti-COVID.

Toate acestea au contribuit la creșterea prețurilor la energie electrică pe piața en gros până la peste 300 de dolari australieni (210 USD) pe megawat oră, plafonul stabilit de autoritatea de reglementare a pieței, Aemo.

Dar plafonul de preț a fost mai mic decât costul de producție pentru mai mulți producători, care au decis să nu mai vândă în aceste condiții.

Miercuri, Aemo a luat decizia fără precedent de a suspenda bursa de energie și a anunțat că va stabili prețurile direct, iar producătorii vor fi compensați de guvern. De asemenea, a cerut consumatorilor din New South Wales să „reducă temporar consumul de energie”.

Aemo nu a anunțat când va fi redeschisă bursa de energie, dar a spus că monitorizează situația.

