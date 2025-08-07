Șeful spionajului militar ucrainean (GUR), Kirilo Budanov, a dezvăluit într-un interviu că serviciile de informații ale Kievului se folosește de prostituate pentru a obține informații de la „bărbați puternici aflați în camere de hotel”. Budanov a mai spus că spionajul ucrainean folosește deja agenți acoperiți aflați în prezent în Rusia.

„E o metodă normală (de obținere de informații), nu-i așa?”, a spus Budanov. „Știți cât de des bărbații spun tot felul de povești, doar ca să arate cât de tari sunt ei?”.

În acel fel, serviciile de informații ucrainene au putut afla informații prețioase de la bărbați aflați în „momente de relaxare”.

„E pur și simplu vorba despre lucruri pe care nu le-am fi putut afla altfel”, a spus șeful spionajului militar ucrainean.

Kirilo Budanov a arătat că în contextul războiului modern, informațiile nu se obțin doar cu ajutorul sateliților sau din interceptări telefonice. Uneori, informațiile sunt „șoptite de bărbați puternici aflați în camere de hotel” și extrase de la „femei care știu să asculte”.

„Dacă un ofițer de informații trebuie să petreacă o noapte cu o lucrătoare sexuală pentru a-și îndeplini misiunea - nu văd nicio problemă în asta”, a precizat Kirilo Budanov, citat de Ukraine News.

Conform lui Budanov, „un procent semnificativ” din personalul care face parte din spionajul militar ucrainean e reprezentat în prezent de femei. Spionii Kievului se folosesc de „activități antreprenoriale, jurnalism și sociologie” ca metode de acoperire în misiunile de spionaj, în vreme ce unii sunt „complet acoperiți” și trăiesc vieți duble în Rusia. Totodată, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a emis deja mai multe avertizări referitoare la sporirea activităților de recrutare făcute de spionajul ucrainean în Rusia.

