Live TV

„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0851395992
Șeful spionajului militar ucrainean, Kirilo Budanov. Foto: Profimedia Images

Șeful spionajului militar ucrainean (GUR), Kirilo Budanov, a dezvăluit într-un interviu că serviciile de informații ale Kievului se folosește de prostituate pentru a obține informații de la „bărbați puternici aflați în camere de hotel”. Budanov a mai spus că spionajul ucrainean folosește deja agenți acoperiți aflați în prezent în Rusia.

„E o metodă normală (de obținere de informații), nu-i așa?”, a spus Budanov. „Știți cât de des bărbații spun tot felul de povești, doar ca să arate cât de tari sunt ei?”.

În acel fel, serviciile de informații ucrainene au putut afla informații prețioase de la bărbați aflați în „momente de relaxare”.

„E pur și simplu vorba despre lucruri pe care nu le-am fi putut afla altfel”, a spus șeful spionajului militar ucrainean.

Kirilo Budanov a arătat că în contextul războiului modern, informațiile nu se obțin doar cu ajutorul sateliților sau din interceptări telefonice. Uneori, informațiile sunt „șoptite de bărbați puternici aflați în camere de hotel” și extrase de la „femei care știu să asculte”.

„Dacă un ofițer de informații trebuie să petreacă o noapte cu o lucrătoare sexuală pentru a-și îndeplini misiunea - nu văd nicio problemă în asta”, a precizat Kirilo Budanov, citat de Ukraine News.

Conform lui Budanov, „un procent semnificativ” din personalul care face parte din spionajul militar ucrainean e reprezentat în prezent de femei. Spionii Kievului se folosesc de „activități antreprenoriale, jurnalism și sociologie” ca metode de acoperire în misiunile de spionaj, în vreme ce unii sunt „complet acoperiți” și trăiesc vieți duble în Rusia. Totodată, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a emis deja mai multe avertizări referitoare la sporirea activităților de recrutare făcute de spionajul ucrainean în Rusia.

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
3
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
4
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
5
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Digi Sport
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde...
FUNERALII ION ILIESCU LA COTROCENI
Funeraliile lui Ion Iliescu: Fostul președinte a fost înmormântat cu...
Donald Trump și Vladimir Putin
Oficial de la Kremlin: Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele...
toiu
Oana Țoiu, vizită oficială în Ucraina. Șefa diplomației a vizitat...
Ultimele știri
Noi detalii în cazul crimei de la Arad: A prins-o de mână prin geamul mașinii şi a târât-o peste 1,5 km. Bărbatul a fost reţinut
Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
China's Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun
China face un apel către cetățeni, după mesajul lui Zelenski despre mercenari chinezi care luptă în Ucraina
foc in rusia dupa un atac ucrainean
După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol
Abrams Live Fire Qualifications
Un soldat american a fost arestat pentru spionaj. El ar fi încercat să furnizeze Rusiei un card cu informații despre tancul M1A2 Abrams
MCZoYXNoPTgyODNiYWVhMzM2YjI2ZWQ1NzI3MzMwNThhZjAxMTNj.thumb
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
rachete balistice intercontinentale dongfeng 41 la o paradă în China
China și-ar putea schimba strategia lansării atacurilor nucleare, adoptând una dintre cele mai periculoase politici ale Războiului Rece
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură...
Adevărul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Ce avere a lăsat Ion Iliescu și cine moștenește totul. Fostul președinte beneficia de o pensie de lux 
Digi Sport
Cu ce salariu a fost convins Laurențiu Reghecampf să semneze în Sudan, țara cu holeră, malarie și război civil
Pro FM
Radu Ștefan Bănică, despre greutatea numelui de familie: "Am muncit ca să scap de griji chiar de-s băiatul...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Generalul Voinea, dezvăluire incendiară despre Ion Iliescu: „Era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Reîntâlnire miraculoasă după aproape 80 de ani. O femeie și-a descoperit fratele despre care nu știa că există
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”