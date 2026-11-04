Live TV

Stocurile europene de gaze, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani. Cum ar putea arăta cel mai grav scenariu

Data publicării:
gaze naturale rusia ucraina
Conductă de gaze. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Europa se îndreaptă spre iarnă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze naturale din 2013 până în prezent, ceea ce ar putea prelungi până în 2027 tensiunile de pe piaţa globală a gazelor, a avertizat marţi Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA), transmit AFP şi DPA, potrivit Agerpres. 

La 30 octombrie, depozitele de gaze naturale din UE erau pline în proporţie de doar 75%, sub nivelul minim de 80% stabilit la nivelul blocului comunitar, şi reprezentând cel mai redus nivel din peste un deceniu, conform raportului agenţiei cu sediul la Paris.

În primăvară, reumplerea depozitelor de gaze ar urma să ducă la o cerere ridicată, care probabil va coincide cu tensiunile de pe piaţa globală, în urma efectelor războiului din Iran.

Simulările IEA arată că nivelul depozitelor de gaze naturale din UE ar putea scădea sub 10% până la 30 martie. Acest lucru s-ar întâmpla în cel mai grav scenariu, în care apar noi perturbări ale livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz iar vremea va fi neobişnuit de rece.

Conform IEA, piaţa europeană a gazelor naturale ar fi vulnerabilă la valurile de frig de la finalul iernii, car ar putea spori volatilitatea preţurilor până la 30 martie 2027.

"În plus, nivel scăzut al depozitelor de gaze naturale din Europa ar putea spori substanţial necesitatea reumplerii depozitelor de gaze până în vara lui 2027, ceea ce ar putea prelungi anul viitor tensiunile de pe piaţa globală a gazelor", conform raportului IEA.

În 28 octombrie, preţurile de referinţă la gaze naturale pe piaţa europeană au depăşit pragul de 100 de euro pe megawat-oră, pentru prima dată după luna decembrie 2022, impulsionate de războiul din Orientul Mijlociu şi gradul redus de umplere a depozitelor în pragul iernii.

La bursa TTF de la Amsterdam, cotaţiile futures la gaze cu livrare în luna următoare au urcat cu 4,34%, până la 99,97 euro pe megawatt-oră (MWh), după ce anterior s-au majorat la 100,30 euro pe MWh.

Gospodăriile şi consumatorii industriali din Europa resimt deja efectele preţurilor ridicate la energie în acest an, după ce războiul împotriva Iranului a dus la creşterea preţurilor la petrol, carburanţi, gaze, electricitate şi alimente. Analiştii şi experţii din industrie se aşteaptă la încă un an cu preţuri mari la gaze, chiar dacă războiul s-ar încheia, iar iarna ar fi una blândă. Motivul, Europa va trebui să-şi refacă rezervele de gaze, care au scăzut la minime istorice. Gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE se situează la aproximativ 75%, cel mai scăzut nivel înregistrat pentru această perioadă a anului după 2009.

Preţurile ridicate la gaze pe piaţa angro se repercutează în facturile consumatorilor de gaze şi electricitate, în condiţiile în care centralele pe bază de gaze naturale stabilesc, de regulă, preţul energiei electrice în perioadele de vârf de cerere.

Unele companii din sectoare industriale care utilizează gazele naturale ca materie primă, precum cele din industria îngrăşămintelor, a produselor chimice şi a siderurgiei, şi-au redus deja producţia.

Ultima dată când preţul gazelor naturale a înregistrat o creştere bruscă a fost la începutul războiului din Ucraina, când cotaţiile au trecut de 300 de euro pe MWh.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
2
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
3
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Lukașenko
5
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Digi Sport
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin langa comandanti militari
Nici bloggerii ruși loiali nu-l mai cred pe Putin când spune că Rusia poate învinge NATO. „Nu știu de ce a decis că suntem pregătiți”
Gaze naturale pentru consum casnic. Imagine cu caracter ilustrativ Foto Eurostat
Luca Niculescu: Nu aș avea emoții prea mari privind aprovizionarea cu energie şi cu gaz în această iarnă
rachete iraniene
România și alte state europene pot deveni țințe ale rachetelor iraniene. Amenințări în presa din Teheran
retea de gaze naturale
Ministrul Dezvoltării: Doar 40% din populaţia României are acces la reţeaua de gaze naturale
Platforma Neptun Alpha
Când va începe producția de gaze din Neptun Deep. Chisăliță: E foarte important ca gazele din Marea Neagră să fie folosite în economie
Recomandările redacţiei
los angeles
Alegeri SUA 2026: Democrații preiau controlul asupra Senatului și...
remorcher - mai
Un remorcher a fost în pericol de scufundare în Marea Neagră. Trei...
Donald Trump.
Trump se distanțează de rezultatele din alegerile de la jumătatea...
edl sincron marinescu_00410
Situație care riscă să blocheze Justiția: avocații nu-și mai primesc...
Ultimele știri
Depozit al magazinului online Ozon, din sudul Rusiei, lovit de o dronă ucraineană
Trupele din UE desfășurate în Ucraina ar putea riposta în cazul unui atac rusesc. Ce prevede planul forței de menținere a păcii
„Medicii lui sunt foarte încrezători”. Care este starea Papei Leon după operaţia de cancer pulmonar. Anunțul făcut de Vatican
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
De ce s-a lăsat de fotbal Dan Șucu Jr., fratele mai mare al lui Andrei, mijlocașul Rapidului. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Gestul care l-a iritat pe Reghecampf la U Cluj – FCSB: „Mister, nu aleargă!”. Exclusiv
Adevărul
„Îmi era prea rușine să spun că sunt nepalez”. Cum este văzută România prin ochii lucrătorilor nepalezi și ce...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Bloomberg: Democrații preiau Camera Reprezentanților și se apropie de controlul Senatului
Newsweek
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Trei pui de veveriță, prinși într-un nod imposibil! Veterinarii au intervenit de urgență pentru a le salva...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...