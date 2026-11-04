Stocurile europene de gaze, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani. Cum ar putea arăta cel mai grav scenariu

Europa se îndreaptă spre iarnă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze naturale din 2013 până în prezent, ceea ce ar putea prelungi până în 2027 tensiunile de pe piaţa globală a gazelor, a avertizat marţi Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA), transmit AFP şi DPA, potrivit Agerpres.

La 30 octombrie, depozitele de gaze naturale din UE erau pline în proporţie de doar 75%, sub nivelul minim de 80% stabilit la nivelul blocului comunitar, şi reprezentând cel mai redus nivel din peste un deceniu, conform raportului agenţiei cu sediul la Paris.

În primăvară, reumplerea depozitelor de gaze ar urma să ducă la o cerere ridicată, care probabil va coincide cu tensiunile de pe piaţa globală, în urma efectelor războiului din Iran.

Simulările IEA arată că nivelul depozitelor de gaze naturale din UE ar putea scădea sub 10% până la 30 martie. Acest lucru s-ar întâmpla în cel mai grav scenariu, în care apar noi perturbări ale livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz iar vremea va fi neobişnuit de rece.

Conform IEA, piaţa europeană a gazelor naturale ar fi vulnerabilă la valurile de frig de la finalul iernii, car ar putea spori volatilitatea preţurilor până la 30 martie 2027.

"În plus, nivel scăzut al depozitelor de gaze naturale din Europa ar putea spori substanţial necesitatea reumplerii depozitelor de gaze până în vara lui 2027, ceea ce ar putea prelungi anul viitor tensiunile de pe piaţa globală a gazelor", conform raportului IEA.

În 28 octombrie, preţurile de referinţă la gaze naturale pe piaţa europeană au depăşit pragul de 100 de euro pe megawat-oră, pentru prima dată după luna decembrie 2022, impulsionate de războiul din Orientul Mijlociu şi gradul redus de umplere a depozitelor în pragul iernii.

La bursa TTF de la Amsterdam, cotaţiile futures la gaze cu livrare în luna următoare au urcat cu 4,34%, până la 99,97 euro pe megawatt-oră (MWh), după ce anterior s-au majorat la 100,30 euro pe MWh.

Gospodăriile şi consumatorii industriali din Europa resimt deja efectele preţurilor ridicate la energie în acest an, după ce războiul împotriva Iranului a dus la creşterea preţurilor la petrol, carburanţi, gaze, electricitate şi alimente. Analiştii şi experţii din industrie se aşteaptă la încă un an cu preţuri mari la gaze, chiar dacă războiul s-ar încheia, iar iarna ar fi una blândă. Motivul, Europa va trebui să-şi refacă rezervele de gaze, care au scăzut la minime istorice. Gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE se situează la aproximativ 75%, cel mai scăzut nivel înregistrat pentru această perioadă a anului după 2009.

Preţurile ridicate la gaze pe piaţa angro se repercutează în facturile consumatorilor de gaze şi electricitate, în condiţiile în care centralele pe bază de gaze naturale stabilesc, de regulă, preţul energiei electrice în perioadele de vârf de cerere.

Unele companii din sectoare industriale care utilizează gazele naturale ca materie primă, precum cele din industria îngrăşămintelor, a produselor chimice şi a siderurgiei, şi-au redus deja producţia.

Ultima dată când preţul gazelor naturale a înregistrat o creştere bruscă a fost la începutul războiului din Ucraina, când cotaţiile au trecut de 300 de euro pe MWh.

Editor : C.L.B.