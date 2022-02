Stoltenberg: Avem motive serioase de îngrijorare, trebuie să ne protejăm aliații. Creștem prezența militară în România

Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg a declarat, joi, într-o conferință de presă după o reuniune cu miniștrii apărării, că Alianța va crește prezența militară pe termen lung în România, referindu-se la înființarea unui Grup de Luptă Permanent. Stoltenberg a precizat că NATO rămâne deschisă dialogului cu Rusia, însă aliații trebuie să fie „puternici, uniți, fermi”. Acesta s-a referit și la situația din estul Ucrainei unde separatiștii proruși și forțele guvernamentale ucrainene au deschis joi focul. „Suntem îngrijorați că Rusia caută un pretext pentru un atac armat împotriva Ucrainei”, a spus Stoltenberg.

„Cred că ceea ce vedem acum este un nou normal pentru securitatea europeană, în care Rusia contestă principile fundamentale ale securității europene și folosește forța pentru a intimida țări din Europa. Am văzut această situație din 2014 și acesta e motivul pentru care NATO a răspuns, pentru că nu avem altă variantă, trebuie să ne protejăm aliații. Am crescut prezența militară în partea estică a Alianței, chiar astăzi am decis să le cerem comandaților militari planuri pentru creșterea prezenței militare pe termen lung în zonă, incluzând forțe de luptă în România și în alte țări din centrul și estul Europei. Trebuie să fim puternici, uniți, fermi, dar în același timp suntem mereu pregătiți pentru a găsi o soluție diplomatică”, a declarat Jens Stoltenberg.

Secretarul General al NATO a spus că există îngrijorări serioase în continuare în legătură cu un eventual atac al Rusiei.

„Suntem îngrijorați că Rusia caută un pretext pentru un atac armat împotriva Ucrainei. Nu știm ce se va întâmpla, dar știm că Rusia are cea mai mare forță armată comasată în ultimele decenii în apropierea Ucrainei. Știm că sunt mulți ofițeri de intelligence care operează în Ucraina, în Donbas, și am văzut încercări de a găsit un pretext, cu așa numite operații sub steag fals, pentru a crea o scuză pentru a invada Ucraina. Este un motiv de îngrijorare. Nu voi intra în detalii, dar acesta este motivul pentru care monitorizăm situația îndeaproape.

În acest moment nimeni nu poate nega că Rusia are o forță masivă la granițele Ucrainei. Sunt atât informații colectate de noi, dar și imagini obținute prin satelit. Combinat cu ce știm despre forțele lor, cu cererile lor, că dacă nu le vor fi îndeplinite solicitările vor folosi forța armată, și în trecut au mai folosit forța în Ucraina, avem motive serioase de îngrijorare. Acum trebuie să prevenim ca acest lucru să se întâmple”, a mai declarat Stoltenberg.

În reuniunea de joi, aliații și-au reconfirmat susținerea pentru aderarea la NATO a Ucrainei și Georgiei.

„Aliații au confirmat astăzi că ușile NATO rămân deschise pentru aspiranți. Dreptul fiecărei națiuni este fundamental și trebuie respectat. Aliații și-au reafirmat suportul pentru Ucraina și Georgia. Nu ne putem întoarce la sferele de infulențe, în care mari puteri intimidează sau le dictează altora”, a mai spus Secretarul General al NATO.

