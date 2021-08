Stoltenberg, despre situația din Afganistan: „O prăbușire militară și politică la o viteză ce nu a fost anticipată”

Șeful NATO recunoaște că nu se aștepta la prăbușirea aproape imediată a administrației și armatei din Afganistan în fața talibanilor, dar dă vina pe politcienii afgani pentru acest lucru.

„Încheierea misiunii noastre militare nu a fost deloc ușoară. Nu am intenționat niciodată să rămânem în Afganistan la nesfârșit. În ultimii ani, de la peste 100.000 de militari am ajuns la mai puțin de 10.000, iar acum la zero. Dar ceea ce am observat în ultimele săptămâni s-a dovedit a fi o prăbușire militară și politică la o viteză ce nu a fost anticipată”, a spus secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-o confeerință de presă.

„O parte din forțele de securitate afgane au luptat cu mult curaj, dar nu au putut să apere țara, pentru că în cele din urmă, liderii politici afgani au eșuat în respingerea talibanilor și asigurarea unei soluții pașnice pe care afganii și-o doreau cu disperare”, a mai spus el.

Jens Stoltenberg a mai spus că terorismul internaţional reprezintă o ameninţare odată cu revenirea la putere a talibanilor în Afganistan şi a precizat că NATO „trebuie să rămână vigilentă în prima linie a luptei”, potrivit Agerpres.

Secretarul general a explicat că prăbuşirea armatei afgane în faţa avansului talibanilor a fost o surpriză şi că trebuie învăţate lecţii din asta, dar a precizat că principala preocupare trebuie să fie astăzi scoaterea oamenilor vulnerabili din ţară.

Stoltenberg le-a cerut talibanilor să faciliteze plecarea tuturor celor care vor să plece din Afganistan şi a spus că Alianţa Nord-Atlantică a fost de acord să trimită mai multe avioane de evacuare la Kabul.

El a adăugat că 800 de angajați civili ai alianței sunt pe aeroport și asigură funcționarea acestuia, de la controlul traficului aerian la alimentarea unui număr foarte mare de aparate militare. Oficialul NATO i-a avertizat pe talibani să nu blocheze drumurile către aeroport și să nu-i împiedice pe cei care vor să plece din țară.

