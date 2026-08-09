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Strategia Gardienilor Revoluției din Iran privind Strâmtoarea Ormuz: „Nu mai este doar o rută maritimă”

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Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Temutele forțe iraniene Gardienii Revoluției. Foto: Profimedia Images
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Strâmtoarea Ormuz, o miză majoră în războiul din Orientul Mijlociu, va rămâne închisă navigaţiei până când Washingtonul nu va accepta „toate condiţiile” puse de Teheran, a insistat duminică Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), armata de elită a Iranului, spulberând speranţele unei rezolvări rapide a conflictului, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Inamicul şi-a concentrat toate eforturile pe deschiderea Strâmtorii Ormuz (...) şi acum această strâmtoare este în realitate un teatru de război pentru noi şi nu mai este doar o rută maritimă”, a declarat Corpul Gardienilor.

„Strategia noastră actuală este de a menţine această strâmtoare închisă până când inamicul va accepta toate condiţiile noastre”, a mai spus IRGC.

Cu mult înaintea dosarului nuclear şi a programului de rachete balistice invocate la sfârşitul lunii februarie pentru a justifica ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, redeschiderea acestei rute vitale pentru comerţul global cu hidrocarburi este acum principala prioritate a preşedintelui american Donald Trump. În ultimele zile, el a afirmat în repetate rânduri că negocierile decurg bine şi că redeschiderea strâmtorii este iminentă.

Însă condiţiile drastice enumerate de Teheran sâmbătă prefigurează o confruntare: Statele Unite trebuie "să pună capăt definitiv războiului şi agresiunii" împotriva Iranului şi a aliaţilor săi, inclusiv din Yemen şi Irak, să ridice blocada impusă porturilor iraniene, să acorde Iranului despăgubiri pentru daunele provocate de ostilităţi, să ridice sancţiunile împotriva economiei iraniene şi să deblocheze necondiţionat activele iraniene.

Fără acceptarea tuturor acestor cerinţe, „strâmtoarea va rămâne închisă”, a avertizat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională, Mohammad Bagher Zolghadr.

Negând existenţa unor negocieri cu Washingtonul, despre care preşedintele SUA a susţinut în repetate rânduri că au loc, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică că a existat „un schimb de mesaje prin intermediari”.

„Asta nu se numeşte negociere. Asta se numeşte schimb de mesaje”, a argumentat Abbas Araghchi.

„Intermediarii încă încearcă să restabilească o bază pentru negocieri”, a mai spus el, excluzând reluarea negocierilor atât timp cât SUA continuă încălcările protocolului de acord.

Iranul afirmă că se angajeaza în dialog doar cu Omanul pentru a stabili o viitoare rută de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. Aceste discuţii sunt „în fază finală”, a mai spus Araghchi.

Editor : C.L.B.

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