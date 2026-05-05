Strategia lui Merz pentru a face față furiei lui Trump: „Nu renunț la eforturile de a îmbunătăți relațiile transatlantice”

În fața noilor tarife impuse de președintele american Donald Trump asupra prețuitei industrii auto germane — imediat după amenințarea sa de a retrage trupele americane — cancelarul Friedrich Merz a oferit un răspuns surprinzător de conciliant: Trump are, în esență, dreptate, notează Politico.

De când Merz s-a abătut de la stilul său obișnuit, cumpătat, pentru a critica aspru modul în care administrația Trump a gestionat conflictul cu Iranul săptămâna trecută, președintele american, indignat, a ripostat atacând punctele vulnerabile ale Germaniei: dependența acesteia de SUA în materie de securitate, precum și economia sa orientată spre export, într-un moment în care criza economică se agravează.

Însă, în ciuda gravității amenințărilor americane, Merz și miniștrii săi minimalizează riscurile și au revenit la strategia lor obișnuită de a-i spune lui Trump exact ceea ce vrea să audă, atât în ceea ce privește comerțul, cât și războiul cu Iranul.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a respins speculațiile potrivit cărora Merz ar fi nevoit să se deplaseze la Washington pentru a calma ultimele tensiuni cu Trump, precizând că următoarea întâlnire programată între cei doi va avea loc în cadrul summitului economiilor de top din G7, care se va desfășura în Franța în perioada 15-17 iunie.

Până atunci, vicecancelarul Lars Klingbeil a dat asigurări că Merz se afla în „comunicare permanentă” cu Trump pentru a evita o escaladare suplimentară. Kornelius nu a putut însă oferi informații concrete cu privire la eventualele convorbiri telefonice programate.

Chiar dacă politicienii din cadrul Partidului Social Democrat (SPD) de centru-stânga, partenerul de coaliție al lui Merz, susțin acum cu frustrare că a sosit momentul să se folosească toată puterea arsenalului comercial al UE împotriva Statelor Unite, ca răspuns la amenințările lui Trump, Merz încearcă să salveze relația printr-o abordare blândă.

Pentru cancelarul german, logica tactică este incontestabilă: o confruntare directă riscă să se întoarcă împotriva sa, așa cum au demonstrat zilele trecute. Așadar, el face o întoarcere bruscă de 180 de grade și intensifică diplomația conciliantă pentru a fi în măsură să-l convingă pe președintele american, pe cât posibil.

„Devine din ce în ce mai nerăbdător”

După ce președintele SUA a promis săptămâna aceasta că va majora taxele vamale aplicate autoturismelor și camioanelor europene la 25%, ca răspuns la ceea ce el a numit tergiversarea din partea Europei în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului comercial de la Turnberry, încheiat între UE și SUA vara trecută, Merz părea să înțeleagă foarte bine poziția lui Trump.

De fapt, el a dat vina pe UE.

Trump este „oarecum dezamăgit că noi, în UE, nu am finalizat încă acordul de la Turnberry — și, sincer, pe bună dreptate”, a declarat Merz într-un interviu acordat televiziunii publice germane, difuzat duminică seara. „Devine din ce în ce mai nerăbdător pentru că, deși am ajuns la un acord cu SUA în luna august a anului trecut pentru încheierea unui acord comercial, din partea europeană continuă să fie formulate noi condiții, iar noi nu l-am semnat încă”, a spus Merz.

„De aceea sper să ajungem la un acord cât mai curând posibil”, a adăugat el.

În mod similar, Merz a făcut o schimbare radicală de poziție în ceea ce privește războiul cu Iranul. Lăsând la o parte remarca sa de săptămâna trecută, conform căreia Trump era umilit de regimul de la Teheran, cancelarul german a postat pe X că Statele Unite sunt cel mai important partener al Germaniei în cadrul NATO și a subliniat că Berlinul împărtășește „obiectivul comun” al său de a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare.

„Nu renunț la eforturile de a îmbunătăți relațiile transatlantice și nici la colaborarea cu Donald Trump”, a declarat Merz în cadrul interviului televizat.

Însă, în timp ce Merz optează pentru o abordare menită să-l calmeze pe Trump, alți lideri europeni își pierd răbdarea. Printre aceștia se numără și membri ai coaliției cancelarului din cadrul SPD.

„Guvernul german nu poate accepta acest lucru”, a declarat Sebastian Roloff, deputat SPD specializat în afaceri economice. „Experiența trecută ne-a arătat că nu trebuie să cedăm în fața lui Trump. Avem nevoie de contramăsuri care să le arate clar Statelor Unite că și ele depind de un comerț mondial fără obstacole”.

Markus Tons, deputat de rang înalt din cadrul SPD, a declarat, de asemenea, că este „fără echivoc în favoarea” utilizării instrumentului UE denumit „bazooka comercială” — sau Instrumentul anti-coerciție.

În urma amenințărilor liderului de la Casa Albă, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat vineri că UE „își va păstra opțiunile deschise pentru a proteja interesele Uniunii”.

Amenințarea comercială a celui de-al 47-lea președinte al SUA îi oferă astfel lui Merz o ocazie neașteptată de a intra din nou în grațiile președintelui, reluându-și rolul de principal susținător al Europei în ceea ce privește controversatul acord de la Turnberry, chiar și în fața rezistenței franceze.

„Trebuie să privim acest lucru ca pe un îndemn”

În același spirit, Merz și miniștrii săi au dat dovadă de o resemnare și o acceptare ciudate față de planurile administrației Trump de a retrage 5.000 de soldați americani din Germania — și, eventual, mult mai mulți —, prezentând această măsură ca făcând parte din planificarea pe termen lung a Statelor Unite, în ciuda faptului că decizia a șocat chiar și oficialii Pentagonului. Una dintre unitățile care ar putea pleca este o forță specializată care trebuia să aducă rachete de croazieră Tomahawk în Germania, menite să descurajeze un atac din partea Rusiei.

Atât ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, cât și ministrul de Externe, Johann Wadephul, au interpretat retragerea SUA ca un semnal adresat Europei de a-și intensifica eforturile și de a-și asuma o parte mai mare din responsabilitățile NATO pe teritoriul propriu — lucru pe care Trump dorea de mult să-l audă din partea europenilor.

Departe de a-l critica pe Trump, ei îi transmit că îndrumă pe Europa pe calea cea bună.

„Trebuie să privim acest lucru ca pe un îndemn reînnoit de a ne dezvolta capacitățile și de a le pune la dispoziție mai rapid”, a declarat Wadephul. „Pur și simplu nu există altă soluție”.

Revenirea lui Merz la o atitudine conciliantă față de Trump se datorează, cel puțin parțial, presiunilor exercitate de giganții industriali germani din sectorul exporturilor, care solicită o detensionare rapidă a situației.

„Costurile acestor tarife suplimentare ar fi enorme pentru industria auto germană și europeană într-o perioadă deja foarte dificilă, dar ar avea probabil un impact și asupra consumatorilor din SUA”, a declarat Hildegard Muller, președinta Asociației Germane a Industriei Auto. „Industria auto solicită urgent ambelor părți să reducă tensiunile și să inițieze discuții rapide”.

Pariul lui Merz este că furia liderului de la Casa Albă se va potoli — în mare parte deoarece mulți membri ai propriului Partid Republican al lui Trump au o părere pozitivă despre sprijinul acordat de Germania acordului comercial UE-SUA și despre eforturile de a-și asuma un rol mult mai important în apărarea Europei, afirmă parlamentarii din blocul conservator al lui Merz.

„Cred că resentimentul actual al lui Donald Trump se va disipa în momentul în care va realiza că această abordare nu îi aduce prea mult sprijin în SUA”, a declarat Jurgen Hardt, un politician conservator de rang înalt și aliat al lui Merz, specializat în afaceri externe. „Nu cred că există o ostilitate fundamentală față de Germania în America pe care s-ar putea construi cu adevărat dacă s-ar dori aprofundarea acestei chestiuni”.

