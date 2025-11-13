Strategia UE de combatere a dezinformării. Giganții tehnologici și influencerii sunt mobilizați pentru „Scutul democrației”

Uniunea Europeană a prezentat miercuri o nouă strategie, denumită „European Democracy Shield” (Scutul european pentru democrație), prin care intenţionează să colaboreze cu marile platforme online şi cu influenceri pentru a combate dezinformarea, ingerinţele străine şi campaniile de manipulare din spaţiul digital, în special în context electoral, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Comisia Europeană a subliniat că giganţii tehnologici precum Google (Alphabet), Microsoft, Meta Platforms, X (fostul Twitter) şi TikTok trebuie să îşi intensifice acţiunile împotriva conţinutului ilegal şi nociv, în conformitate cu Digital Services Act (DSA), aflat în vigoare din 2022.

Prin noua strategie, Bruxelles-ul va institui un protocol de criză DSA, menit să asigure coordonarea rapidă între autorităţile naţionale în cazul unor operaţiuni de manipulare la scară largă. Totodată, companiile semnatare ale Codului de conduită privind dezinformarea, printre care Google, Microsoft, Meta şi TikTok, vor trebui să depună eforturi suplimentare pentru detectarea şi etichetarea conţinutului generat sau alterat de inteligenţa artificială.

”Scutul pentru Democraţie conectează toate instrumentele europene pentru a apăra valorile noastre comune. Provocarea este clară, iar miza este una foarte mare”, a declarat Michael McGrath, comisarul european pentru justiţie.

Executivul european a anunţat, de asemenea, formarea unei reţele voluntare de influenceri, care vor contribui la promovarea regulilor europene şi la informarea corectă a publicului în campaniile online.

Pentru a sprijini aceste eforturi, va fi creat Centrul European pentru Rezilienţă Democratică, care va coordona expertiza statelor membre, va facilita schimbul de informaţii şi va consolida capacitatea UE de răspuns unitar la ameninţările hibride şi la tentativele de ingerinţă străină.

