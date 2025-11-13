Live TV

Strategia UE de combatere a dezinformării. Giganții tehnologici și influencerii sunt mobilizați pentru „Scutul democrației”

Data actualizării: Data publicării:
Comisia Europeană a lansat Scutul european pentru democrație. Foto- Comisia Europeană
Comisia Europeană a lansat Scutul european pentru democrație. Foto: Comisia Europeană

Uniunea Europeană a prezentat miercuri o nouă strategie, denumită „European Democracy Shield” (Scutul european pentru democrație), prin care intenţionează să colaboreze cu marile platforme online şi cu influenceri pentru a combate dezinformarea, ingerinţele străine şi campaniile de manipulare din spaţiul digital, în special în context electoral, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Comisia Europeană a subliniat că giganţii tehnologici precum Google (Alphabet), Microsoft, Meta Platforms, X (fostul Twitter) şi TikTok trebuie să îşi intensifice acţiunile împotriva conţinutului ilegal şi nociv, în conformitate cu Digital Services Act (DSA), aflat în vigoare din 2022.

Prin noua strategie, Bruxelles-ul va institui un protocol de criză DSA, menit să asigure coordonarea rapidă între autorităţile naţionale în cazul unor operaţiuni de manipulare la scară largă. Totodată, companiile semnatare ale Codului de conduită privind dezinformarea, printre care Google, Microsoft, Meta şi TikTok, vor trebui să depună eforturi suplimentare pentru detectarea şi etichetarea conţinutului generat sau alterat de inteligenţa artificială.

”Scutul pentru Democraţie conectează toate instrumentele europene pentru a apăra valorile noastre comune. Provocarea este clară, iar miza este una foarte mare”, a declarat Michael McGrath, comisarul european pentru justiţie.

Executivul european a anunţat, de asemenea, formarea unei reţele voluntare de influenceri, care vor contribui la promovarea regulilor europene şi la informarea corectă a publicului în campaniile online.

Pentru a sprijini aceste eforturi, va fi creat Centrul European pentru Rezilienţă Democratică, care va coordona expertiza statelor membre, va facilita schimbul de informaţii şi va consolida capacitatea UE de răspuns unitar la ameninţările hibride şi la tentativele de ingerinţă străină.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade...
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș: 3 persoane...
ciprian ciucu
Alegeri locale 2025. Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru...
Ultimele știri
Motivul pentru care în unele magazine se găsesc tot mai puține ouă: Fermierii le exportă pentru că primesc bani mai mulți
Marketing model Trump. Președintele american a pulverizat pe președintele sirian parfumul care-i poartă numele: „E cel mai bun”
Protest în industria de apărare, aeronautică și navală. Ce îi nemulțumește pe angajați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jens stoltenberg
Norvegia nu va garanta cu 160 de miliarde de dolari fondurile ruse îngheţate pentru ajutorul Ucrainei, spune ministrul Jens Stoltenberg
Participarea premierului Ilie Bolojan la reuniunea șefilor de misiune ai statelor membre UE și ai Comisiei Europene
Ilie Bolojan, la reuniunea cu ambasadorii UE: „România are nevoie de stabilitate fiscală și investiții în economie”
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Google dezvăluie cum și-a sporit Rusia operațiunile de propagandă după incursiunea masivă a dronelor rusești în Polonia, în septembrie
Mark Zuckerberg
Aproximativ 10% din veniturile totale Meta pentru anul trecut ar proveni din reclame frauduloase sau din cele pentru produse interzise
carbon hub 1280x720px
(P) Proiectul Holcim România de captare și stocare a carbonului primește sprijin UE, marcând o etapă istorică pentru industrie
Partenerii noștri
Pe Roz
A pierdut toți banii primiți ca dar chiar în noaptea nunții și și-a distrus căsnicia din cauza unui viciu...
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Un fan al Stelei, discuție fabuloasă cu Radu Petrescu și Marcel Bîrsan în avion. Ce le-a zis despre...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
FIFA a anunțat cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026, în SUA. Un bilet la turneul final din Qatar...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Oraşele din România în care va ninge chiar înainte de Crăciun. De mulţi ani nu a mai fost zăpadă
Digi FM
Ada Galeș, despre forma rară de cancer care i-a pus vocea în pericol: M-a ajutat faptul că...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
Dolly Parton, noi declarații după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Nu am timp să îmbătrânesc!”
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10%
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...