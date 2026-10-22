Studentă din Iran, condamnată la moarte pentru o postare online. „Reţineţi-mi numele. Poate că nu voi mai putea vorbi niciodată”

Autorităţile din Iran au condamnat la moarte o studentă în vârstă de 23 de ani pentru blasfemie pe reţelele de socializare, au denunţat miercuri mai multe grupuri pentru drepturile omului, care avertizează asupra utilizării tot mai frecvente a pedepsei capitale în cazul unor acuzaţii motivate politic, a consemnat AFP.

Tânăra a fost arestată în luna februarie în oraşul sfânt Mashhad (din nord-estul ţării) şi condamnată la moarte în septembrie pentru insultarea profetului Mahomed, au relatat mai multe organizaţii pentru drepturile omului.

„Sunt nevinovată. Sunt o tânără cu atâtea speranţe şi vise. Am o mamă şi un tată care mă aşteaptă - o familie care îşi petrece fiecare noapte temându-se că m-ar putea pierde, până la venirea zorilor”, a declarat Najmeh Amini într-un mesaj audio înregistrat din închisoare, în luna septembrie, şi făcut public de organizaţiile neguvernamentale.

„Reţineţi-mi numele. Poate că nu voi mai putea vorbi niciodată. Dar, cât timp sunt în viaţă, am o singură speranţă: să văd înainte să fiu spânzurată un Iran liber şi eliberat”, a continuat Amini, studentă la contabilitate.

Pedeapsa cu moartea pentru „blasfemie”

Legea islamică, aşa cum este aplicată în Iran, prevede pedeapsa cu moartea pentru blasfemie; totuşi, execuţiile pe acest temei au fost relativ rare în ultimii ani - o perioadă în care majoritatea sentinţelor capitale au fost pronunţate pentru trafic de droguri sau omor.

Cu toate acestea, organizaţiile neguvernamentale îşi exprimă îngrijorarea cu privire la o creştere a numărului de execuţii din motive politice sau legate de libertatea de exprimare, în urma amplei mobilizări antiguvernamentale, înăbuşite sângeros în luna ianuarie, şi pe fondul conflictului declanşat de atacurile israeliano-americane împotriva Teheranului, la sfârşitul lunii februarie.

Potrivit acestor organizaţii, 34 de bărbaţi au fost deja spânzuraţi în legătură cu protestele din iarna trecută. În plus, cel puţin opt femei - pe lângă Najmeh Amini - riscă în prezent să fie executate, fiind acuzate de fapte legate de politică sau de securitatea naţională.

„Autorităţile ar putea folosi această sentinţă excepţională şi aspră” pentru a da un exemplu prin ea, „într-un moment în care nemulţumirea populară continuă să crească”, a declarat pentru AFP Bahar Ghandehari, de la organizaţia Center for Human Rights in Iran (CHRI), cu sediul în SUA.

„Viaţa lui Najmeh Amini este în joc, iar comunitatea internaţională trebuie să acţioneze de urgenţă pentru a împiedica execuţia ei”, a subliniat ea.

Condamnarea tinerei încă poate fi contestată. Nu a fost precizată natura exactă a postării pentru care ea este considerată responsabilă.

Detaliile despre procesul său sunt limitate, însă, potrivit unor relatări din cotidianul regional Khorasan, Najmeh Amini a declarat că a publicat mesajele respective după ce a consumat ciuperci halucinogene împreună cu nişte prieteni, iar avocatul ei a insistat că nu a existat nicio intenţie.

Într-un caz separat, tânăra a fost condamnată de asemenea la 12 ani şi jumătate de închisoare pentru punerea în pericol a securităţii naţionale.

ONG-ul HRANA (Human Rights Activists News Agency), cu sediul tot în Statele Unite, relatează că tânăra a fost depistată de poliţia cibernetică iraniană în urma protestelor de amploare care au avut loc în timpul iernii. Potrivit HRANA, ea „a fost ţinută în izolare prelungită, a fost bătută în momentul arestării şi i s-a refuzat dreptul de a fi reprezentată de un avocat ales de ea”.

„Condamnarea la moarte a unei femei de 23 de ani pentru ceva ce a exprimat pe reţelele de socializare reprezintă o evoluţie extrem de alarmantă”, a subliniat Mahmood Amiry-Moghaddam, director al ONG-ului Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia.

În opinia sa, acest caz „riscă să extindă aplicarea pedepsei cu moartea şi asupra exprimării paşnice în mediul online”.

Editor : Sebastian Eduard