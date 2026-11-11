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Studiu Oxford: zeci de decese ale străinilor aflați în detenție în Grecia nu apar în statisticile oficiale ale poliției

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Foto: Getty Images
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Peste 100 de cetățeni străini au decedat începând din anul 2000 în secțiile de poliție sau în centrele pentru migranți din Grecia, care dispun de facilități medicale inadecvate, inclusiv 34 de decese care nu au fost înregistrate oficial, potrivit unui studiu publicat marți de cercetătorii de la Universitatea Oxford, citat de Reuters.

În total, studiul a identificat 112 decese în această perioadă de 26 de ani, dintre care 44 de sinucideri. Din cele 112 decese, 84 au avut loc în secții de poliție fără personal medical, iar 27 au fost semnalate în centrele de detenție pentru migranți.

Guvernul elen și Ministerul de Interne nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Setul de date, care face parte dintr-un proiect în curs de desfășurare ce monitorizează decesele cetățenilor străini aflați în detenție, inclusiv ale celor reținuți pentru motive penale, se bazează pe statistici ale poliției obținute prin cereri de acces la informații, rapoarte internaționale de monitorizare, mass-media și mărturii.

Constatările relevă „lacunele din registrele oficiale ale poliției și obstacole serioase în calea accesului la asistență medicală, inclusiv în centrele care beneficiază de finanțare din partea UE”, au afirmat autorii raportului într-o declarație. Aceștia au precizat că 34 de decese documentate de jurnaliști, organizațiile neguvernamentale și observatori nu au fost incluse în statisticile poliției.

Datele, publicate pe platforma de cercetare „Detention Landscapes”, reflectă plângerile formulate de grupurile pentru drepturile omului și vin în urma unui raport din 2026 al Comitetului împotriva Torturii (CPT) al Consiliului Europei. Raportul menționa că numărul deceselor survenite în timpul reținerii polițienești în Grecia a crescut și că unele dintre acestea ar fi putut fi prevenite prin supraveghere adecvată, îngrijire psihiatrică și asistență medicală.

Printre cazurile examinate s-a numărat decesul unui migrant pakistanez în vârstă de 37 de ani, survenit în timp ce se afla în detenție la o secție de poliție din Atena.

Comitetului împotriva Torturii al Consiliului Europei a menționat și supraaglomerarea persistentă a celulelor din închisori, inclusiv cazuri în care cinci persoane erau înghesuite în spații destinate unei singure persoane, iar deținuții dormeau pe beton sau pe saltele infestate cu păduchi de pat.

Grecia, de mult timp punct de sosire pentru migranții care încearcă să intre în Uniunea Europeană din Africa, Asia și Orientul Mijlociu, a declarat CPT că ia măsuri pentru a remedia deficiențele în cadrul unui plan de acțiune pentru perioada 2025-2030, menit să îmbunătățească condițiile de detenție, să protejeze drepturile deținuților, să sporească personalul și să reducă supraaglomerarea închisorilor, o problemă cu care se confruntă peste 60% dintre țările din lume, conform unui raport al ONU din 2024.

Editor : A.P.

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