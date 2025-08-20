Studiu: Zeci de mii de oameni mor în fiecare an în Germania din cauza rezistenţei la antibiotice

Infecţiile rezistente la antibiotice rămân o ameninţare semnificativă pentru sănătate în Germania, contribuind la zeci de mii de decese în fiecare an, potrivit unui studiu realizat de Institutul Robert Koch (RKI), Universitatea din Washington şi alte instituţii de cercetare, informează DPA.

Analiza, publicată în Journal of Antimicrobial Chemotherapy - Antimicrobial Resistance, a ajuns la concluzia că circa 45.700 de persoane din Germania au murit în contexte legate de patogeni rezistenţi la antibiotice în 2019.

În unele cazuri, rezistenţa nu a fost cauza imediată a decesului, ci infecţiile din sânge, respiratorii şi abdominale au fost cele mai frecvente cauze de deces.

Studiul a estimat că circa 9.600 dintre aceste decese ar putea fi atribuite în mod direct rezistenţei - ceea ce înseamnă că pacienţii ar fi supravieţuit dacă bateria nu era rezistentă. În Germania au fost înregistrate în total 939.500 de decese în 2019, potrivit statisticilor oficiale, scrie Agerpres.

Potrivit RKI, principalul institut epidemiologic din Germania, rezistenţa a fost ''una dintre cele mai mari provocări sanitare ale vremurilor noastre'', cauzată de utilizarea la scară largă şi inadecvată a antibioticelor.

Utilizarea în exces, tratamentele de lungă durată sau prescrierea inadecvată a antibioticelor creează presiune selectivă care permite tulpinilor rezistente să se răspândească.

Institutul a recomandat o prevenţie mai puternică şi un control mai ţintit, subliniind că utilizarea atentă a antibioticelor este cheia pentru combaterea rezistenţei.

