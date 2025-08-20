Live TV

Studiu: Zeci de mii de oameni mor în fiecare an în Germania din cauza rezistenţei la antibiotice

Data publicării:
pacient intr-un pat de spital
Foto: GettyImages

Infecţiile rezistente la antibiotice rămân o ameninţare semnificativă pentru sănătate în Germania, contribuind la zeci de mii de decese în fiecare an, potrivit unui studiu realizat de Institutul Robert Koch (RKI), Universitatea din Washington şi alte instituţii de cercetare, informează DPA.

Analiza, publicată în Journal of Antimicrobial Chemotherapy - Antimicrobial Resistance, a ajuns la concluzia că circa 45.700 de persoane din Germania au murit în contexte legate de patogeni rezistenţi la antibiotice în 2019.

În unele cazuri, rezistenţa nu a fost cauza imediată a decesului, ci infecţiile din sânge, respiratorii şi abdominale au fost cele mai frecvente cauze de deces.

Studiul a estimat că circa 9.600 dintre aceste decese ar putea fi atribuite în mod direct rezistenţei - ceea ce înseamnă că pacienţii ar fi supravieţuit dacă bateria nu era rezistentă. În Germania au fost înregistrate în total 939.500 de decese în 2019, potrivit statisticilor oficiale, scrie Agerpres.

Potrivit RKI, principalul institut epidemiologic din Germania, rezistenţa a fost ''una dintre cele mai mari provocări sanitare ale vremurilor noastre'', cauzată de utilizarea la scară largă şi inadecvată a antibioticelor.

Utilizarea în exces, tratamentele de lungă durată sau prescrierea inadecvată a antibioticelor creează presiune selectivă care permite tulpinilor rezistente să se răspândească.

Institutul a recomandat o prevenţie mai puternică şi un control mai ţintit, subliniind că utilizarea atentă a antibioticelor este cheia pentru combaterea rezistenţei.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
3
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
mancare all inclusive
5
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digi Sport
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna explică proiectul care va interzice cumulul...
Bucharest city view
Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință...
INSTANT_CNP_PNL_ANTONESCU_2_016INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția, de la o promisiune la alta: Respinge proiectul „Antonescu”...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR...
Ultimele știri
Pompierii au salvat un câine căzut în canal. ISU cere „semnalizarea zonelor cu risc, vizibilă atât pentru oameni cât și pentru animale”
PSD, atac la miniștrii USR: „Nu fac nimic! Singura lor preocupare e să ne acuze că nu participăm la ședințele Coaliției”
Avaria care a lăsat jumătate din București fără apă caldă a fost remediată. Când va fi finalizată încărcarea rețelei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
trupe sua avion militar
Trump dă asigurări că SUA nu vor trimite trupe în Ucraina. Ce spune despre garanțiile de securitate pe care le vor oferi americanii
Washington, United States. 18 August, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, welcomes Finnish President Alexander Stubb, right, for a strategy meeting with European leaders at the Ukrainian Embassy, August 18, 2025 in Washington, D.C. The me
Președintele Finlandei îl consideră pe Putin „nedemn de încredere”. „Avem propria experiență cu Rusia”
tanc Leopard / avion Eurofighter / sistem artilerie Panzerhauser din armata Germaniei
Cum poate China să paralizeze industria de apărare a Germaniei înainte ca aceasta să devină cea mai mare putere militară a Europei
benzinarie germania
Un băiat de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră
ajutor umanitar german avion
Germania a parașutat peste 190 de tone de ajutor umanitar în Fașia Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany Hensel, gemenele siameze care au fascinat lumea, pozate cu un nou-născut. Acum un an s-a...
Cancan
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără...
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Reacții după ce Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de restricție împotriva unui bărbat obsedat de...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul. CCR răspunde dur. „Nu se poate”. Dar de ce?
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie