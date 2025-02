SUA a aprobat numirea noului ambasador al Rusiei la Washington. Cine este Aleksandr Darciev

Statele Unite au transmis Rusiei nota de agrement prin care a fost aprobată numirea noului ambasador al Rusiei la Washington, Aleksandr Darciev, în timpul negocierilor bilaterale desfăşurate joi la Istanbul, a informat vineri Ministerul rus de Externe pe site-ul său oficial, potrivit EFE.

"Partea americană a înmânat nota oficială de aprobare a numirii şefului Departamentului Atlanticului de Nord din Ministerul rus de Externe, Aleksandr Darciev, în calitate de nou ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Statele Unite", a informat diplomaţia rusă.

Potrivit MAE rus, nota a fost transmisă "în timpul consultărilor desfăşurate pe 27 februarie între delegaţiile Rusiei şi SUA cu privire la normalizarea funcţionării misiunilor diplomatice ale celor două ţări".

Cine este Aleksandr Darciev

Plecarea lui Darciev la Washington "va avea loc în curând", a adăugat diplomaţia rusă.

Aleksandr Darciev (64 de ani) a fost numit în 2021 în funcţia de director al Departamentului America de Nord din cadrul MAE rus, iar de la începutul acestui an a preluat conducerea întregii zone nord-atlantice (Regatul Unit, Irlanda, Canada şi SUA), notează AFP.

Darciev, fost ambasador în Canada între 2014 şi 2021, îl înlocuieşte la post pe Anatoli Antonov, un diplomat experimentat care a lăsat postul vacant în octombrie 2024, în plină tensiune între cele două puteri din cauza conflictului din Ucraina.

Aleksandr Darciev, care vorbeşte fluent engleza şi franceza, potrivit ministerului, a lucrat deja la ambasada Rusiei la Washington în perioada 2005-2010, în calitate de consilier.

Darciev a condus joi delegaţia rusă la consultările bilaterale cu uşile închise de la Istanbul, care au durat şase ore şi jumătate şi au vizat restabilirea funcţionării normale a ambasadelor şi consulatelor celor două ţări, după mai mulţi ani de expulzări reciproce.

„Retrocedări”

Unul dintre cele mai importante puncte pentru Moscova este returnarea a şase proprietăţi diplomatice ruseşti din SUA, notează EFE. Este vorba, în special, de două clădiri, în New York şi Maryland, confiscate în 2016 în timpul administraţiei preşedintelui Barack Obama, sub suspiciunea că erau utilizate în scopuri de activităţi de spionaj, după cum a relatat presa americană la momentul respectiv. "Pentru Putin, această restituire nu este doar simbolică, ci el o vede ca parte a restabilirii statutului Rusiei în relaţiile cu Statele Unite", a declarat o sursă diplomatică rusă pentru The Moscow Times.

