SUA au aprobat un pachet de sprijin pentru Ucraina în valoare de 108 milioane $. Ce are Kievul pe lista de cumpărături

Statele Unite au aprobat o potențială vânzare militară către Ucraina în valoare de 108,1 milioane de dolari pentru întreținerea sistemelor de apărare aeriană FrankenSAM HAWK. Pachetul include servicii de întreținere, piese de schimb, asistență tehnică și sprijin logistic. Washingtonul a declarat că acordul va consolida apărarea aeriană integrată a Ucrainei fără a afecta echilibrul militar regional.

Conform notificării, Kievul a solicitat remorci cu catarg montabil, asistență pentru întreținere și modificări majore, piese de schimb, consumabile, servicii de reparații și returnare, precum și asistență inginerească, tehnică și logistică din partea guvernului SUA și a contractorilor pentru sistemele de rachete FrankenSAM HAWK.

Principalul contractant pentru proiect va fi Sierra Nevada Corporation, cu sediul în Englewood, Colorado.

În declarația sa, Departamentul de Stat a afirmat că vânzarea propusă ar sprijini politica externă a SUA și obiectivele de securitate națională prin consolidarea „securității unei țări partenere care reprezintă o forță pentru stabilitatea politică și economică în Europa”.

Washingtonul a adăugat că pachetul ar ajuta Ucraina să facă față „amenințărilor actuale și viitoare” prin consolidarea capacităților sale integrate de apărare aeriană pentru misiuni de autoapărare și securitate regională.

„Vânzarea propusă a acestui echipament și a sprijinului nu va altera echilibrul militar de bază din regiune”, se arată în declarație, adăugându-se că transferul nu ar avea „niciun impact negativ asupra pregătirii de apărare a SUA”.

HAWK – prescurtarea de la „Homing All the Way Killer” – este un sistem de rachete sol-aer cu rază medie de acțiune dezvoltat de SUA, proiectat inițial în timpul Războiului Rece pentru a distruge aeronave și adaptat ulterior pentru a intercepta rachete de croazieră și drone.

Deși mai vechi decât sisteme precum sistemul de rachete Patriot, bateriile HAWK modernizate rămân operaționale în mai multe țări și continuă să ofere o acoperire eficientă de apărare aeriană cu rază medie de acțiune.

Ucraina a primit sisteme HAWK și rachete de la aliații occidentali de la începutul invaziei rusești pe scară largă, utilizându-le ca parte a unei rețele de apărare stratificată împotriva atacurilor persistente cu rachete și drone rusești.

Programul FrankenSAM menționat în anunț combină platformele ucrainene de apărare aeriană din era sovietică cu rachete și tehnologie radar occidentale, permițând Kievului să integreze muniții la standardele NATO în sistemele existente mai rapid și la un cost mai mic.

