SUA a fost alături de Rusia, din nou, în ONU. Trimisul lui Trump a refuzat să voteze declarația care condamnă invadarea Ucrainei

Statele Unite nu s-au alăturat, în cadrul ONU, declarației care condamna atacurile Rusiei asupra Ucrainei și solicita încetarea imediată a ostilităților. Documentul, dedicat celei de-a 35-a aniversări a independenței Ucrainei, a fost susținut de 50 de state.

„Solicităm insistent Rusiei să răspundă apelurilor la un armistițiu complet, imediat și necondiționat și să reia negocierile privind o pace cuprinzătoare, justă și durabilă în Ucraina”, se menționează în declarația citită la ONU de ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen.

De asemenea, țările semnatare ale documentului s-au pronunțat în favoarea schimbului de prizonieri de război, a eliberării persoanelor reținute ilegal și a repatrierii ucrainienilor deportați, inclusiv a copiilor. La sfârșitul lunii mai, SUA nu s-au alăturat, în cadrul ONU, declarației Ucrainei, în care erau condamnate amenințările Rusiei de a lansa „lovituri sistematice” asupra Kievului. În toamna anului trecut, reprezentantul permanent al Washingtonului la organizație nu a susținut nici declarația ucraineană în care Moscova era acuzată de desfășurarea unui „război neprovocat”.

Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat, ca răspuns la ultima declarație privind Ucraina, că încercările de a „impune” Rusiei înghețarea conflictului sub pretextul unui armistițiu sunt „sortite eșecului”. El a subliniat că Rusia nu va accepta acorduri care să aducă atingere intereselor sale de securitate, iar frecvența ședințelor Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina nu va schimba poziția Moscovei. Nebenzia a adăugat că, atâta timp cât se va vorbi cu Rusia pe limba „ultimatumurilor, terorii și amenințărilor” și se va ignora „situația de pe teren”, nu vor exista condiții pentru un dialog politic și diplomatic substanțial.

Între timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ieri pregătirea unor noi propuneri privind încetarea războiului cu Rusia, care au fost elaborate împreună cu reprezentanții președintelui SUA, Donald Trump, și cu oficiali europeni. El a subliniat că planul prevede un armistițiu și retragerea reciprocă a trupelor, precum și crearea unei „zone economice libere” pe teritoriile părăsite.

Editor : A.R.