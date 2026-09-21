SUA amenință că vor interzice zborurile companiilor aeriene iraniene la nivel mondial începând de miercuri

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, afirmă că începând de miercuri, companiile aeriene iraniene ar putea fi efectiv excluse din traficul internațional, întrucât Washingtonul amenință companiile străine cu sancțiuni secundare dacă vor continua să ofere servicii transportatorilor din această țară, scrie Al Jazeera.

„Pe 23 septembrie, toate companiile aeriene iraniene vor fi blocate la nivel mondial”, a declarat Bessent luni pentru CNBC.

Avertismentul vizează nu doar companiile aeriene în sine, ci și aeroporturile, furnizorii de combustibil, companiile de vânzare a biletelor și alte companii de care acestea depind pentru a opera în străinătate.

„Dacă aterizează, nu le puteți furniza combustibil, nu le puteți oferi servicii de aterizare, nu le puteți vinde bilete, altfel veți fi excluși din sistemul dolarului”, a spus Bessent.

Amenințarea marchează cea mai recentă etapă a campaniei economice tot mai intense a administrației președintelui american Donald Trump împotriva Teheranului, care a continuat în paralel cu războiul dintre SUA și Iran.

La începutul acestei luni, Trezoreria SUA a impus sancțiuni asupra tuturor companiilor aeriene iraniene rămase care nu fuseseră încă vizate, precum și asupra companiilor din afara Iranului acuzate că susțin sectorul aviatic al țării.

Industria aeronautică iraniană era deja puternic limitată de ani de sancțiuni americane, care au îngreunat achiziționarea de aeronave noi, precum și obținerea pieselor de schimb și a serviciilor de întreținere de către transportatorii aerieni.

Măsurile fac parte dintr-un regim de sancțiuni mult mai amplu menit să izoleze Iranul de sistemul financiar internațional. Sancțiunile secundare ale SUA amenință companiile străine care fac afaceri cu Iranul în diverse sectoare, inclusiv energie, transport maritim, tehnologie, aur și active digitale, cu sancțiuni proprii.

Declarațiile lui Bessent au venit la o zi după discuțiile cu vicepremierul chinez He Lifeng, înaintea întâlnirii lui Trump cu președintele chinez Xi Jinping, programată pentru joi.

China este unul dintre cei mai importanți parteneri economici și susținători diplomatici ai Iranului, ceea ce face ca cooperarea Beijingului să fie potențial semnificativă pentru eforturile Washingtonului de a izola financiar Teheranul.

Bessent a afirmat că oficialii chinezi s-au implicat „foarte activ” în campania de presiune a SUA. Washingtonul purta ceea ce el a descris drept discuții pozitive cu autoritățile financiare chineze, inclusiv cu guvernatorul Băncii Populare a Chinei, Pan Gongsheng, cu privire la respectarea sancțiunilor SUA împotriva Iranului.