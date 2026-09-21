Live TV

SUA amenință că vor interzice zborurile companiilor aeriene iraniene la nivel mondial începând de miercuri

Data publicării:
Scott Bessent secretarul Trezoreriei
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, afirmă că începând de miercuri, companiile aeriene iraniene ar putea fi efectiv excluse din traficul internațional, întrucât Washingtonul amenință companiile străine cu sancțiuni secundare dacă vor continua să ofere servicii transportatorilor din această țară, scrie Al Jazeera.

„Pe 23 septembrie, toate companiile aeriene iraniene vor fi blocate la nivel mondial”, a declarat Bessent luni pentru CNBC.

Avertismentul vizează nu doar companiile aeriene în sine, ci și aeroporturile, furnizorii de combustibil, companiile de vânzare a biletelor și alte companii de care acestea depind pentru a opera în străinătate.

„Dacă aterizează, nu le puteți furniza combustibil, nu le puteți oferi servicii de aterizare, nu le puteți vinde bilete, altfel veți fi excluși din sistemul dolarului”, a spus Bessent.

Amenințarea marchează cea mai recentă etapă a campaniei economice tot mai intense a administrației președintelui american Donald Trump împotriva Teheranului, care a continuat în paralel cu războiul dintre SUA și Iran.

La începutul acestei luni, Trezoreria SUA a impus sancțiuni asupra tuturor companiilor aeriene iraniene rămase care nu fuseseră încă vizate, precum și asupra companiilor din afara Iranului acuzate că susțin sectorul aviatic al țării.

Industria aeronautică iraniană era deja puternic limitată de ani de sancțiuni americane, care au îngreunat achiziționarea de aeronave noi, precum și obținerea pieselor de schimb și a serviciilor de întreținere de către transportatorii aerieni.

Măsurile fac parte dintr-un regim de sancțiuni mult mai amplu menit să izoleze Iranul de sistemul financiar internațional. Sancțiunile secundare ale SUA amenință companiile străine care fac afaceri cu Iranul în diverse sectoare, inclusiv energie, transport maritim, tehnologie, aur și active digitale, cu sancțiuni proprii.

Declarațiile lui Bessent au venit la o zi după discuțiile cu vicepremierul chinez He Lifeng, înaintea întâlnirii lui Trump cu președintele chinez Xi Jinping, programată pentru joi.

China este unul dintre cei mai importanți parteneri economici și susținători diplomatici ai Iranului, ceea ce face ca cooperarea Beijingului să fie potențial semnificativă pentru eforturile Washingtonului de a izola financiar Teheranul.

Bessent a afirmat că oficialii chinezi s-au implicat „foarte activ” în campania de presiune a SUA. Washingtonul purta ceea ce el a descris drept discuții pozitive cu autoritățile financiare chineze, inclusiv cu guvernatorul Băncii Populare a Chinei, Pan Gongsheng, cu privire la respectarea sancțiunilor SUA împotriva Iranului.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
doctor physician medic
4
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani...
Beneficiile prunelor. Sursă Foto Getty Images
5
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii...
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Digi Sport
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Invited guests arrive for a state dinner at the Elysee FA, Paris, France - 28 May 2026
„Acest nou atac este nejustificabil și inacceptabil”. Franța amenință cu măsuri după ce Iranul a închis un centru francez la Teheran
Scott Bessent
SUA și China discută despre inteligența artificială. Washingtonul propune un mecanism de notificare între cele două țări
On the 60th day of the war between Iran and the US-Israel ally, people in Fars province gathered beside the more than 3,000-year-old sites of Persepolis and Naqsh-e Rostam in response to Trump’s threat to “Erase Iranian Civilization.” The most powerful ol
Iranul se așteaptă la un nou atac de amploare și amenință SUA cu represalii susţinute asupra bazelor americane
stramtoarea ormuz iran
Iranul anunță că redeschiderea Strâmtorii Ormuz depinde de îndeplinirea condițiilor sale de către SUA. Ce solicită Teheranul
imagini din timpul Revoluției Islamice din Iran, 1979 / Vladimir Kuzicikin
Spionul KGB care și-a trădat patria ca să își vindece impotența. Cum a demascat „Redwood” planurile sovieticilor de a invada Iranul
Recomandările redacţiei
grindeanu profi
Grindeanu nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028. „Șansele să...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - SIEGFRIED MURESAN
Siegfried Mureşan nu vrea cooptarea PSD în guvernul său: „Fie ei, fie...
case din Nuuk, Groenlanda
Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda vor semna marţi acordul...
Sorin Grindeanu.
Grindeanu: Dacă se va dovedi a fi vinovat Călin Georgescu, este scos...
Ultimele știri
Băsescu: Georgescu are electoratul lui, pe care nu îl vor lua nici Simion, nici conservele care s-au aciuat pe lângă el
Volkswagen accelerează programul de restructurare și va desființa încă 50.000 de locuri de muncă: „Nu avem nicio clipă de pierdut”
Mesaj RO-Alert în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în zona celui mai mare mall din oraș
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Echinocțiul de toamnă 2026. Norocul a trei zodii se schimbă la ora 3:05 pe 23 septembrie
Cancan
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala...
Fanatik.ro
Contre acide între Ilie Dumitrescu și Decebal Rădulescu în direct la TV: „De ce iei apărarea Federației când...
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
„VAR neinspirat!”. Cristi Balaj, verdict după fazele controversate din Oțelul – Corvinul și Petrolul –...
Adevărul
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Playtech
Cât valorează armata la pensie în 2026. Diferența importantă pentru cei care au făcut stagiul înainte de 2001
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-a auzit de România până la întâlnirea cu Diana Belbiță: ”Acum are destule motive să vină”
Pro FM
Raluka nu-și mai ascunde iubirea. Imagini din vacanța cu Guy, după ani în care și-a protejat relația: "E...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicolas Cage, schimbare spectaculoasă de look la 62 de ani. Apariție rară alături de soția sa, cu 31 de ani...
Adevarul
De ce se pregătește Europa pentru un conflict mai larg, dincolo de Ucraina. Ceva îngrijorează profund liderii...
Newsweek
Siegfried Mureșan, anunț vital despre creșterea pensiilor. Nu sunt veștile așteptate de pensionari
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Echinocțiul de toamnă 2026. Când începe oficial toamna astronomică și de ce ziua devine tot mai scurtă
Digi Animal World
Ce se întâmplă dacă un câine mănâncă un păianjen. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
Film Now
Meg Ryan, toată un zâmbet alături de fiul ei. Imagini rare cu actrița din „When Harry Met Sally” și Jack Quaid
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...