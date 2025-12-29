SUA amenință companiile europene. De ce s-ar putea să nu aibă efectul dorit

Biroul Reprezentantului Comercial al Statelor Unite a publicat recent pe X o listă a furnizorilor europeni de servicii care ar putea fi sancționați dacă Uniunea Europeană continuă să aplice măsuri discriminatorii împotriva tehnologiei americane, relatează Euronews.

Declarația precizează că SUA ar lua în considerare introducerea de taxe și alte restricții asupra serviciilor străine dacă Uniunea Europeană și statele membre ale UE „insistă să continue să restricționeze, să limiteze și să descurajeze competitivitatea furnizorilor de servicii americani prin mijloace discriminatorii”.

De ce mesajul american nu ajunge la europeni?

Sentimentul negativ al americanilor este de înțeles, având în vedere că SUA înregistrează în prezent un excedent comercial în domeniul serviciilor cu UE de peste 148 de miliarde de euro (inclusiv taxe pentru proprietate intelectuală, servicii profesionale, științifice și tehnice, precum și servicii de telecomunicații, informatică și informații).

În plus, cadrul de reglementare al Europei (atât cel actual, cât și cel planificat) ar putea îngreuna activitatea companiilor americane de tehnologie pe piața europeană.

Cu toate acestea, punctul de vedere american și ultimele argumente nu sunt acceptate deloc sau sunt acceptate în foarte mică măsură în UE. Dimpotrivă, reacția poate fi negativă, încurajând antiamericanii și reducând la tăcere moderații, precum și transatlanticii.

În primul rând, combinarea poziției de reglementare a UE în domeniul tehnologiei cu mesajele geopolitice și utilizarea unei retorici puternice împotriva UE în ansamblu (așa cum se vede în postările recente ale lui Elon Musk) poate radicaliza moderații europeni, inclusiv cei care împărtășesc îngrijorările legate de suprareglementare, și este adesea percepută ca o amenințare geopolitică. Când un oficial rus precum Dimitri Medvedev repetă opiniile unui director executiv american din domeniul tehnologiei, acest lucru nu dă bine, ca să spunem puțin.

În al doilea rând, atunci când SUA vorbesc despre introducerea de măsuri de represalii împotriva companiilor tehnologice din UE, acest lucru poate încuraja forțele politice care solicită măsuri mai dure împotriva firmelor americane, inclusiv amenzi, retrageri de investiții și noi taxe. Agenda Comisiei Europene pentru perioada 2025-2029 include o serie de noi inițiative în curs de elaborare, iar acestea sunt echilibrate în mod eficient de actorii considerați clasic liberali sau conservatori.

Mesaje politice americane, percepute ca inexacte în Europa

În al treilea rând, mesajele politice americane sunt uneori adaptate în mare măsură publicului intern și sunt percepute ca fiind inexacte în Europa. De exemplu, recenta amendă de 120 de milioane de euro aplicată companiei X a fost descrisă de multe personalități publice americane ca un atac la adresa libertății de exprimare, chiar dacă amenzile în sine nu au prea mult de-a face cu libertatea de exprimare.

Compania a fost amendată pentru „sistemul înșelător de verificare cu bifa albastră, arhiva de publicitate inadecvată, accesul restricționat la date pentru cercetători”. O reglementare excesivă frustrantă? Cu siguranță. Are vreo legătură cu libertatea de exprimare? Puțin probabil.

Utilizarea unor mesaje simple și convingătoare este de înțeles, dar pentru a avea rezonanță în Europa, acestea trebuie să fie și mai precise și legate în mod clar de esența problemei.

În al patrulea rând, prin evidențierea sistemului de reglementare european și a așa-numitului „efect Bruxelles”, americanii pot determina în mod neintenționat alte părți ale lumii să îl considere un instrument util împotriva SUA.

Se fac temele după acordul comercial dintre SUA și UE?

Situația părea puțin mai bună în august 2025, când SUA și UE au semnat un acord comercial SUA-UE. Părea că vor începe în sfârșit discuții mai tematice, întrucât articolul 8 precizează angajamentul ambelor părți de a „reduce sau elimina barierele netarifare”, iar articolul 17 stabilește angajamentul SUA-UE de a aborda în continuare „barierele comerciale digitale nejustificate”.

Întrebarea este acum dacă temele post-acord sunt într-adevăr făcute. Din păcate, se pare că întrebarea este în mare parte retorică.

În mod natural, SUA ar trebui să se concentreze nu numai pe reglementările existente, cum ar fi Legea privind piețele digitale (DMA), Legea privind serviciile digitale (DSA) și Legea privind IA, ci și pe riscurile din agenda viitoare, prin inițiative precum Legea privind echitatea digitală, care ar putea remodela în mod semnificativ piața publicității personalizate.

Va fi prea târziu să se ia măsuri după adoptarea acestor reglementări – experiența DSA, DMA și AI Act arată că reglementările nu pot fi pur și simplu anulate după adoptare; prin urmare, sarcinile trebuie îndeplinite în timp util.

Care sunt companiile europene vizate?

Companiile europene menționate ca ținte sunt Accenture (cu sediul în Irlanda), Amadeus (cu sediul în Spania), SAP, Siemens și DHL (toate cu sediul în Germania), Capgemini, Mistral AI și Publicis (toate cu sediul în Franța) și Spotify (cu sediul în Suedia).

Motivul pentru care aceste companii sunt vizate, și nu altele, rămâne un mister. Unii furnizori de servicii europeni (inclusiv companii de tehnologie) au fost lăsați deoparte; unele dintre companiile menționate au parteneriate profund înrădăcinate cu companiile de tehnologie din SUA, iar altele s-au aliniat în mare măsură poziției SUA cu privire la suprareglementarea tehnologiei de către UE.

În iulie, de exemplu, Christian Klein, CEO al SAP, a subliniat că Europa nu ar trebui să încerce să concureze direct cu SUA, ci să se concentreze pe punctele forte și pe nișele europene: „Nu aș concura cu companiile care au făcut o treabă excelentă, cum ar fi Statele Unite sau China. Cursa AI nu este încă decisă la nivel de software. Există o cerere foarte mare în acest domeniu.”

Mistral AI, la rândul său, a fost printre cei mai vocali critici în timpul dezbaterii privind Legea privind IA în Parlamentul European.

Siemens, împreună cu SAP, a solicitat o revizuire a Legii privind IA încă din iulie.

Supra-reglementarea este o problemă și pentru europeni

Considerarea reglementărilor UE în domeniul tehnologiei ca fiind o problemă exclusiv pentru companiile americane este, de asemenea, incorectă și dăunătoare. Supra-reglementarea sectorului tehnologic este, de asemenea, o problemă majoră pentru companiile europene și competitivitatea acestora.

Mario Draghi însuși a declarat că numai Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) face ca datele să fie cu 20 % mai scumpe pentru fondatorii europeni în comparație cu cei americani.

Normele UE care vizează platformele online foarte mari (VLOP), precum DSA, DMA și altele, vor deveni în curând o problemă pentru multe companii europene de tehnologie, inclusiv pentru cele unicorn. Pe măsură ce cresc, acestea vor fi probabil supuse aceleiași supravegheri ca și firmele americane.

UE se îndreaptă în sfârșit în direcția corectă cu așa-numita simplificare prin Digital Omnibus, care vizează raționalizarea normelor privind datele, AI Act și altele.

Pentru mulți europeni, simplificarea regimului de reglementare tehnologică al UE (și reducerea reglementării în sens mai larg) este considerată necesară pentru competitivitatea europeană, iar acest lucru este în concordanță cu ceea ce susține SUA de mult timp.

Editor : Marina Constantinoiu