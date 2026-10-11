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SUA ameninţă să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse. „Sună pe toată lumea” (FT)

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Volodimir Zelenski a mers la Harkov, aproape de linia frontului Foto: president.gov.ua
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SUA ameninţă să oprească sistemul de achiziţii prin care Ucraina primeşte armament, cu scopul de a exercita presiuni asupra Kievului pentru a înceta atacurile în profunzime asupra infrastructurii energetice ruse, scrie Financial Times, citând oficiali europeni.

Oficialii citați de FT, care au fost sunaţi de reprezentanţi americani sau au fost informaţi cu privire la aceste apeluri, au declarat că SUA fac demersuri pe lângă capitalele europene şi Kiev pentru a încerca să pună capăt atacurilor asupra rafinăriilor de petrol ruseşti, se mai arată în articolul preluat de Reuters, potrivit Agerpres.

Reuters nu a putut verifica imediat informaţiile din articol. Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta subiectul.

Mesajul transmis de SUA a inclus ameninţări privind sistarea schimbului de informaţii de intelligence şi a mecanismului PURL (Lista de priorităţi privind necesităţile Ucrainei) pentru achiziţionarea de armament american destinat Ucrainei, a adăugat publicaţia menționată.

„Sună la Kiev... Sună pe toată lumea (din Europa)”, a declarat un oficial care a primit un apel din partea unui reprezentant al apărării din SUA, potrivit Financial Times.

Relatarea vine după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut duminică un anunţ surpriză privind un armistiţiu energetic între Rusia şi Ucraina, despre care a spus că „intră în vigoare imediat”, dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că încă aşteaptă să vadă detaliile acordului.

„Cu efect imediat, există un ARMISTIŢIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Ambele părţi au căzut de acord. Nu-l încălcaţi!”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Editor : B.P.

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