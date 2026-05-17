SUA analizează o posibilă amenințare cu drone din partea Cubei: scenarii de securitate în atenția Washingtonului

Administrația americană analizează o posibilă amenințare de securitate reprezentată de drone militare aflate în posesia Cubei, după ce informații clasificate ar indica faptul că autoritățile de la Havana ar fi discutat scenarii privind atacuri asupra bazei americane de la Guantanamo Bay, a unor nave militare americane și chiar asupra orașului Key West din Florida, relatează Axios. Potrivit acelorași surse, Cuba ar fi achiziționat peste 300 de drone militare și ar fi început recent să ia în calcul utilizarea acestora în eventuale operațiuni ofensive.

Informațiile – care ar putea deveni un pretext pentru o acțiune militară a SUA – arată măsura în care administrația Trump consideră Cuba o amenințare din cauza evoluțiilor în domeniul războiului cu drone și a prezenței consilierilor militari iranieni la Havana, a declarat un înalt oficial american.

„Când ne gândim la faptul că aceste tipuri de tehnologii se află atât de aproape și la o serie de actori răuvoitori, de la grupuri teroriste la carteluri de droguri, la iranieni și ruși, este îngrijorător”, a spus oficialul. „Este o amenințare în creștere.”, a adăugat el.

CIA avertizează Havana

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat joi în Cuba și i-a avertizat fără menajamente pe oficialii de acolo să nu se angajeze în ostilități. De asemenea, i-a îndemnat să renunțe la guvernul totalitar pentru a pune capăt sancțiunilor paralizante impuse de SUA, a declarat un oficial CIA pentru Axios.

„Directorul Ratcliffe a precizat clar că Cuba nu mai poate servi drept platformă pentru adversarii noștri în promovarea unor agende ostile în emisfera noastră”, a declarat respectivul oficial. „Emisfera Vestică nu poate fi terenul de joacă al adversarilor noștri”. a mai spus el.

Miercuri, Departamentul de Justiție intenționează să facă public un act de acuzare împotriva liderului de facto al Cubei, Raúl Castro, pentru că ar fi ordonat doborârea, în 1996, a două avioane pilotate de un grup de ajutor umanitar cu sediul în Miami, numit Brothers to the Rescue.

În această săptămână ar putea fi anunțate noi sancțiuni împotriva acestei națiuni insulare.

Sâmbătă nu a putut fi contactat un purtător de cuvânt al Cubei pentru a comenta.

Achiziții de drone și implicarea Rusiei și Iranului

Cuba achiziționează drone de atac cu „capacități variate” de la Rusia și Iran încă din 2023 și le-a ascuns în locații strategice de pe insulă, spun oficialii americani.

În ultima lună, oficialii cubanezi au solicitat mai multe drone și echipamente militare din Rusia, a declarat înaltul oficial american. Oficialul a citat interceptări ale serviciilor de informații care indicau, de asemenea, că oficialii serviciilor de informații cubaneze „încearcă să afle cum ne-a rezistat Iranul”.

Rusia și China dispun de facilități de spionaj de înaltă tehnologie pentru colectarea de „informații de semnal” (numite SIGINT) în Cuba.

„De mult timp ne îngrijorează faptul că un adversar străin care utilizează o astfel de bază situată atât de aproape de coastele noastre reprezintă o problemă extrem de gravă”, a declarat marți secretarul Apărării, Pete Hegseth, în fața deputatului Mario Diaz-Balart, republican din Miami, în cadrul unei audieri în Congres.

Răspunzându-i lui Diaz-Balart, Hegseth a confirmat, de asemenea, complicitatea lui Castro la ordonarea doborârii aeronavei „Brothers to the Rescue”.

Context: războiul cu drone și influența Iranului

Îngrijorările privind atacurile cu drone asupra forțelor americane au fost accentuate de utilizarea de către Iran a aeronavelor fără pilot ca răspuns la atacurile SUA care au început pe 28 februarie.

Dronele iraniene au avariat bazele americane din Orientul Mijlociu, au contribuit la închiderea Strâmtorii Hormuz și au amenințat statele vecine din Golful Persic, alături de atacurile cu rachete.

Oficialii americani estimează că până la 5.000 de soldați cubanezi au luptat pentru Rusia în invazia acesteia din Ucraina și că unii dintre ei au informat liderii militari ai insulei despre eficacitatea războiului cu drone. Rusia a plătit guvernului cubanez aproximativ 25.000 de dolari pentru fiecare soldat desfășurat în Ucraina, estimează oficialii americani.

„Ei fac parte din mașina de tocat a lui Putin. Învață despre tacticile iraniene. Este ceva pentru care trebuie să ne pregătim”, a spus înaltul oficial.

Poziția SUA asupra capacităților Cubei

Regimul Castro este mai aproape ca niciodată de cădere de când a preluat puterea în revoluția din 1959 care l-a adus în conflict cu SUA, în mare parte datorită sancțiunilor americane și proastei gestionări financiare a regimului marxist.

Cuba este clasificată de SUA drept stat care sponsorizează terorismul și este considerată „capul șarpelui”, exportând marxismul revoluționar în toată America Latină.

Un fost aliat al Cubei, Nicolás Maduro din Venezuela, a fost înlăturat de la putere în urma unei operațiuni militare a SUA din 3 ianuarie.

De la înlăturarea lui Maduro, SUA au început să-și normalizeze relațiile cu Venezuela — și au aflat mai multe despre programul de drone al Cubei.

Evaluarea finală a serviciilor americane

Realitatea: Oficialii americani nu cred că Cuba reprezintă o amenințare iminentă sau că plănuiește în mod activ să atace interesele americane. Dar serviciile de informații americane indică faptul că oficialii militari ai insulei au discutat planuri de război cu drone în cazul în care ar izbucni ostilități pe măsură ce relațiile cu SUA continuă să se deterioreze.

Cuba nu are capacitatea de a închide Strâmtoarea Florida în același mod în care Iranul a blocat traficul maritim în Strâmtoarea Hormuz. De asemenea, oficialii americani nu cred că Cuba reprezintă o amenințare militară la fel de mare ca în timpul Crizei rachetelor cubaneze din 1962.

„Nimeni nu este îngrijorat de avioanele de vânătoare din Cuba. Nici măcar nu este clar dacă au vreunul care poate zbura”, a spus înaltul oficial american.

„Dar merită remarcat cât de aproape sunt – 90 de mile”, a adăugat oficialul. „Nu este o realitate cu care ne simțim confortabil.”

Editor : Ana Petrescu