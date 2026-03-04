Live TV

SUA anchetează atacul asupra unei școli de fete din Iran, unde 160 de oameni au murit

Funeral For Children Killed by US-Israel Attack - Iran
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat miercuri o anchetă în urma informaţiilor privind un atac asupra unei şcoli de fete din sudul Iranului, soldat cu peste 160 de morţi, informează dpa, preluat de Agerpres. 

„Tot ce pot spune este că investigăm acest lucru”, a declarat Hegseth reporterilor la o conferinţă de presă la Pentagon. 

„Desigur, nu vizăm niciodată ţinte civile, dar avem în vedere să investigăm acest lucru”, a adăugat el. 

Hegseth a răspuns astfel la informaţiile privind un atac produs sâmbătă asupra unei şcoli în care autorităţile iraniene spun că au fost ucise peste 160 de persoane, majoritatea copii. 

Şcoala de fete este situată lângă o facilitate a Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice, însă până acum media internaţională nu a găsit nicio dovadă privind utilizarea clădirii şcolii în scopuri militare. 

Hegseth nu a oferit alte detalii despre cei potenţial responsabili pentru atacul din oraşul Minab sau ce tip de muniţii au fost folosite. 

Şeful Pentagonului a folosit conferinţa de presă pentru a critica modul în care media acoperă războiul, menţionează dpa. 

Totul se desfăşoară cu succes şi precizie, „dar când câteva drone trec de apărare sau se întâmplă lucruri tragice, apare pe prima pagină a ziarelor. Înţeleg. Presa vrea doar să-l pună pe preşedinte într-o lumină proastă”, a spus Hegseth. 

Statele Unite au lansat de sâmbătă atacuri aeriene împotriva unor ţinte din Iran, potrivit guvernului american scopul operaţiunii fiind de a degrada infrastructura militară a Iranului.

